Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a lansat o nouă platformă digitală care reunește într-un singur loc informații și servicii legate de sistemul public de pensii și de asigurările sociale. Utilizatorii pot transmite cereri și consulta documente online, fără să mai fie necesară deplasarea la ghișeele instituției. Noul portal face parte dintr-un proiect de digitalizare a sistemului public de pensii, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Portalul a fost reorganizat pentru ca utilizatorii să găsească mai ușor informațiile de care au nevoie. Meniul principal are o structură simplificată, iar serviciile sunt grupate pe categorii.

Printre informațiile disponibile se numără cele referitoare la pensii și alte prestații, stagiile de cotizare, pensiile internaționale, biletele de tratament balnear, accidentele de muncă și bolile profesionale.

Utilizatorii pot găsi, de asemenea, formulare, datele de contact ale caselor teritoriale de pensii, posibilitatea de a face programări online și alte servicii electronice.

Unul dintre principalele instrumente ale noii platforme este Spațiul Privat Virtual (SPV). Prin intermediul contului personal, utilizatorii pot transmite online categoriile de cereri disponibile în sistemul administrat de CNPP.

Astfel, pentru numeroase operațiuni administrative, pensionarii și celelalte persoane care folosesc serviciile casei de pensii nu mai trebuie să se deplaseze la sediul instituției.

Conturile create pe vechiul portal au fost transferate pe noua platformă.

„Conturile existente pe vechiul portal au fost migrate, astfel încât utilizatorii se pot autentifica în continuare cu aceleași credențiale.”

Prin urmare, persoanele care aveau deja un cont nu trebuie să parcurgă din nou procedura de înregistrare și își pot folosi datele de acces existente.

Casa Națională de Pensii Publice anunță și o procedură mai simplă pentru crearea unui cont SPV.

Dintre cele trei variante de înregistrare disponibile, două pot fi realizate integral online, fără ca solicitantul să fie nevoit să ajungă la sediul instituției.

Una dintre metode presupune utilizarea ROeID, sistemul național de identificare electronică.

Contul personal le oferă utilizatorilor acces la mai multe informații despre situația lor în sistemul de pensii.

Printre acestea se află stagiile de cotizare și contribuțiile virate la Pilonul II. Utilizatorii pot consulta și decizia de pensionare, precum și talonul de pensie în format electronic, cunoscut drept e-Talon.

Platforma include și un instrument pentru simularea drepturilor de pensie. Acesta poate furniza informații orientative despre drepturile de pensie și despre momentul în care acestea ar putea fi solicitate.

Rezultatele simulatorului au însă caracter orientativ și nu reprezintă o decizie de pensionare.

Noul portal poate fi accesat de pe calculator, tabletă și telefon mobil. CNPP a introdus și un motor de căutare care permite identificarea informațiilor din întregul portal sau din anumite secțiuni.

Pentru utilizatorii care au nevoie de ajutor, platforma include materiale video, fotografii și o secțiune dedicată explicațiilor și tutorialelor pentru principalele funcții ale portalului și ale Spațiului Privat Virtual.

Noua interfață urmărește și respectarea cerințelor actuale de accesibilitate, astfel încât serviciile electronice să poată fi utilizate mai ușor de cât mai mulți cetățeni.

Digitalizarea serviciilor CNPP urmărește reducerea deplasărilor la ghișee și simplificarea accesului la informațiile și documentele administrate de sistemul public de pensii, potrivit instituției.