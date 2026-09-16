Nava-școală „Mircea” a revenit miercuri în Portul Militar Constanța, la cinci luni de la plecarea în marșul transatlantic început pe 16 aprilie. Marinarii au fost întâmpinați de familii și rude după o misiune de peste 150 de zile, în care velierul a participat la activități de instruire și reprezentare, inclusiv la ceremoniile dedicate celor 250 de ani de independență a Statelor Unite ale Americii, au anunțat reprezentanţii Forţelor Navale Române.

Nava-școală „Mircea” și-a încheiat marșul transatlantic și a revenit în Portul Militar Constanța, după aproximativ 14.000 de mile marine parcurse și escale în 15 porturi.

Pe cheu, membrii echipajului au fost așteptați de familii și rude, după cele cinci luni petrecute pe mare.

Comandantul navei-școală, căpitan-comandor Silviu Moraru, a vorbit despre emoțiile revenirii acasă, dar și despre experiența acumulată în timpul marșului.

„După cinci luni emoţiile sunt puternice. Cred că pe ultima parte a marşului toată lumea a avut emoţii din punctul ăsta de vedere şi a aşteptat clipa în care ajungeam în Portul Militar. În America a fost interesant, programul foarte alert, foarte încărcat, cu multe activităţi. Sunt experienţe pe care probabil le mai putem trăi la următorul marş transatlantic", a declarat căpitan-comandor Silviu Moraru.

Marșul transatlantic nu a fost lipsit de momente dificile. Potrivit comandantului navei, echipajul s-a confruntat și cu episoade de vreme severă. În timpul călătoriei, vântul a ajuns să sufle cu viteze de 90-100 de kilometri pe oră.

La bordul navei s-au aflat studenții militari din anul al II-lea de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, dar și 19 studenți străini proveniți de la academii navale din zece țări partenere.Timp de cinci luni, aceștia au participat la activități de pregătire pe mare și la acțiuni de reprezentare desfășurate în porturile în care nava a făcut escală.

„Timp de cinci luni, velierul a participat la o serie de activităţi de instruire pe mare şi de reprezentare în porturile de escală. De asemenea, nava simbol a şcolii româneşti de marină a participat şi la ceremoniile organizate cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independenţă a Statelor Unite ale Americii", au afirmat reprezentanţii Forţelor Navale Române.

Radu Miruță a transmis un mesaj echipajului după revenirea navei-școală „Mircea” la Constanța.

„Nava Şcoală Mircea s-a întors acasă cu bine! Bun venit echipajului, mulţumesc pentru misiunea îndeplinită şi mulţumesc familiilor care i-au aşteptat, susţinut şi format. Generaţiei lor li s-a spus prea mult timp: aşteptaţi. Aşteptaţi să se schimbe politica. Aşteptaţi să se reformeze statul. Aşteptaţi să vină vremuri mai bune. Eu cred că au aşteptat destul. Nu le promit că România se va schimba pentru voi. Le propun ceva mai greu: să o schimbăm împreună", a declarat Miruţă.

Acesta a vorbit și despre modul în care vede contribuția fiecăruia la schimbare, comparând-o cu experiența muncii în echipă de pe navă.

„Să facem puţin mai bine de la zi la zi fiecare în pătrăţica lui. România poate să fie bine chiar şi în vremuri complicate. Dar, exact aşa cum au învăţat în acest voiaj, e o muncă de echipă! Să nu uităm niciodată că puterea lui «împreună» face bine şi lumină!", a mai transmis Radu Miruţă.

În cele peste 150 de zile ale marșului, nava-școală „Mircea” a parcurs aproximativ 14.000 de mile marine.

Velierul a făcut escale în 15 porturi din Italia, Spania, Portugalia, Statele Unite ale Americii, Puerto Rico, Canada, Tunisia, Grecia și Turcia.

Marșul a început pe 16 aprilie, când nava-școală „Mircea” a plecat din Portul Militar Constanța.

După traversarea Atlanticului, activitățile de instruire și participarea la evenimentele organizate în porturile de escală, echipajul a revenit miercuri la Constanța, încheind astfel misiunea de cinci luni.