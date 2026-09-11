Nava-școală „Mircea” revine în România. A parcurs 14.000 de mile

Bricul „Mircea” revine în România miercuri, 16 septembrie, după unul dintre cele mai lungi marșuri de instruire din ultimii ani, desfășurat pe parcursul a peste 150 de zile și pe o distanță de aproximativ 14.000 de mile marine.

Velierul va intra în portul militar Constanța după o misiune începută pe 16 aprilie, care a inclus escale în 15 porturi din Europa, America de Nord și zona Mediteranei.

La bord s-au aflat studenți militari români și 19 studenți străini, reprezentând zece țări partenere.

Marșul navei-școală „Mircea” a avut în principal un caracter de instruire. Studenții din anul al II-lea ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” au participat la activități practice desfășurate în condiții reale de navigație.

Pentru viitorii ofițeri de marină, astfel de misiuni reprezintă o etapă importantă a pregătirii profesionale. Activitățile desfășurate la bord permit aplicarea cunoștințelor dobândite în timpul studiilor și familiarizarea cu procedurile specifice navigației maritime.

Pe lângă studenții români, la bord au fost îmbarcați 19 cadeți străini de la academii navale din zece state partenere. Prezența acestora a oferit misiunii și o componentă de cooperare internațională.

În timpul marșului transatlantic, „Mircea” a ajuns în 15 porturi din mai multe state.

Traseul a inclus Italia, Spania, Portugalia, Statele Unite ale Americii, Puerto Rico, Canada, Tunisia, Grecia și Turcia. Escalele au avut atât rol logistic și de instruire, cât și o componentă de reprezentare.

Nava a fost prezentă în porturi americane în perioada în care Statele Unite au marcat 250 de ani de la declararea independenței. Participarea la evenimentele organizate cu această ocazie a adăugat o dimensiune ceremonială și diplomatică misiunii.

Potrivit Statului Major al Forțelor Navale, marșul din acest an reprezintă al patrulea voiaj transatlantic al navei-școală „Mircea” până în Statele Unite ale Americii.

Pentru Forțele Navale Române, astfel de misiuni au o dublă funcție. Pe de o parte, ele contribuie la pregătirea practică a viitorilor marinari militari, iar pe de altă parte, nava reprezintă România în cadrul evenimentelor internaționale la care participă.

Prin escalele efectuate în porturi străine, echipajul participă la activități oficial