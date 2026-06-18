Nava-școală „Mircea”, simbol al Forțelor Navale Române, va participa vineri, 19 iunie, la parada internațională a velierelor organizată în Norfolk, statul Virginia, unul dintre cele mai importante momente ale evenimentului maritim SAIL 250 din Statele Unite.

Velierul românesc a ajuns în zona portului Norfolk după mai bine de două luni de la plecarea în cel de-al patrulea său marș transatlantic.

Participarea la SAIL 250 este importantă atât pentru promovarea României pe plan internațional, cât și pentru pregătirea practică a cadeților aflați la bord.

Potrivit Jurnalului de bord publicat de echipaj pe rețelele sociale, nava a ancorat miercuri dimineață în golful Lynnhaven, aflat la câteva mile de portul Norfolk.

Zona s-a transformat într-o adevărată expoziție maritimă, după sosirea mai multor veliere participante la SAIL 250. Din cele 32 de nave istorice și școli maritime înscrise în eveniment, numeroase au ajuns deja în golf, oferind un peisaj spectaculos pentru echipaje și vizitatori.

„Veliere de toate dimensiunile, provenite de pe mai multe continente, alcătuiesc un peisaj rar întâlnit chiar și pentru marinarii cu experiență”, se arată în Jurnalul de bord al navei.

Înaintea paradei programate pentru 19 iunie, echipajul a desfășurat lucrări de întreținere și pregătire a navei.

Marinarii au efectuat curățenia generală, au spălat punțile exterioare și au asigurat velele pentru a preveni eventualele deteriorări provocate de condițiile meteorologice și de vântul puternic prognozat în zonă.

După parada velierelor, nava va acosta în portul Norfolk, unde va putea fi vizitată de public în cadrul manifestărilor organizate cu ocazia SAIL 250.

Actualul voiaj a început la mijlocul lunii aprilie și are o durată de aproximativ cinci luni. Pe parcursul călătoriei, nava va naviga peste 14.000 de mile marine și va face escale în 15 porturi din Europa, America de Nord și Caraibe.

Itinerarul include opriri în Italia, Spania, Portugalia, Statele Unite, Puerto Rico, Canada, Tunisia, Grecia și Turcia.

Acesta este al patrulea marș transatlantic efectuat de nava-școală „Mircea” către Statele Unite, după cele realizate în 1976, 2004 și 2009.

Participarea la SAIL 250 are loc în contextul evenimentelor organizate pentru marcarea a 250 de ani de la independența Statelor Unite ale Americii.

Nava „Mircea”, care deține titlurile de „Ambasador Onorific în Serviciul României” și „Ambasador al României sustenabile”, reprezintă România în cadrul ceremoniilor și manifestărilor maritime internaționale programate în această perioadă.

Echipajul este format din peste 180 de membri. Dintre aceștia, 75 sunt cadeți din anul al II-lea ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, iar 19 sunt studenți străini proveniți de la academii navale din Bulgaria, Franța, Grecia, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania și Turcia.

Pe durata celor peste 150 de zile de marș, viitorii ofițeri participă la activități practice de navigație și instruire marinărească, acumulând experiență directă la bordul unuia dintre cele mai cunoscute veliere-școală din Europa.