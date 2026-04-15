Nava-școală „Mircea” va pleaca într-un marș internațional de instrucție. Velierul va ajunge până în SUA

Nava-școală „Mircea” va pleca joi din portul militar Constanța într-un marș internațional de instrucție care va dura cinci luni, iar echipajul va ajunge până în Statele Unite ale Americii. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării Naționale, care a arătat că misiunea programată în această săptămână reprezintă al patrulea marș transatlantic al navei, după cele din 1976, 2004 și 2009, ultimul fiind cel mai recent de acest fel.

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au anunțat că nava-școală „Mircea” va ieși joi din portul militar Constanța pentru un marș internațional de instrucție cu durata planificată de cinci luni.

Potrivit datelor comunicate, este vorba despre o misiune de lungă durată, în care velierul va desfășura atât activități de instruire pe mare, cât și acțiuni de reprezentare în porturile în care va face escală.

Ministerul Apărării a arătat că deplasarea din acest an are o miză specială și prin faptul că readuce nava într-un marș transatlantic până în Statele Unite, după o pauză de mai mulți ani.

„Acesta este al patrulea marş transatlantic executat de nava-şcoală «Mircea» până în Statele Unite ale Americii, după cele din anii 1976, 2004 şi 2009. Nava simbol a Forţelor Navale Române va participa la o serie de activităţi de instruire pe mare şi de reprezentare în diferite porturi de escală, incluzând şi participarea la ceremoniile organizate cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independenţă a Statelor Unite ale Americii”, au transmis reprezentanţii Ministerului Apărării.

Astfel, pe lângă componenta de instruire, nava va lua parte și la evenimente organizate în contextul aniversării a 250 de ani de la independența SUA.

Dintre aceștia, 75 sunt cadeți din anul al II-lea de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”. Pe parcursul marșului, lor li se vor alătura și 19 studenți străini proveniți de la academii navale din zece țări partenere: Bulgaria, Franța, Grecia, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania și Turcia.

Componența echipajului arată că misiunea are și o dimensiune internațională de instruire, nu doar una strict militară sau de reprezentare.

Ministerul Apărării a mai transmis că velierul va avea și un rol de imagine în timpul escalei în porturile externe, urmând să reprezinte România pe parcursul întregului traseu. Reprezentanții ministerului au menţionat că velierul ”îşi va asuma cu responsabilitate” titlurile de ”ambasador onorific în serviciul României” şi de ”ambasador al României sustenabile”.

Potrivit informațiilor anunțate, nava-școală „Mircea” va reveni în portul militar Constanța în luna septembrie, după peste 150 de zile de marș.

În acest interval, velierul va parcurge aproximativ 14.000 de mile marine și va face escale în 15 porturi din Italia, Spania, Portugalia, Statele Unite ale Americii, Puerto Rico, Canada, Tunisia, Grecia și Turcia.

Prin acest program, nava-școală „Mircea” revine într-un traseu transatlantic amplu, care combină instruirea practică a cadeților, participarea la ceremonii internaționale și activitățile de reprezentare ale Forțelor Navale Române.