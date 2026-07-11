Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a anunțat că Taylor Swift a achitat peste 160.000 de dolari municipalității pentru cheltuielile generate de organizarea nunții sale cu Travis Kelce, informează AFP. Evenimentul, desfășurat săptămâna trecută la Madison Square Garden, a necesitat măsuri speciale de securitate și restricții de circulație.

Taylor Swift a plătit peste 160.000 de dolari către municipalitatea din New York pentru cheltuielile generate de organizarea nunții sale cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce, potrivit unui anunț făcut vineri de primarul orașului, Zohran Mamdani.

Evenimentul a avut loc săptămâna trecută la Madison Square Garden, una dintre cele mai cunoscute arene din Manhattan, și s-a desfășurat pe parcursul a două zile.

În cadrul unei conferințe de presă, edilul a explicat că artista a suportat costurile aferente organizării evenimentului.

„Taylor Swift a suportat costurile autorizaţiilor necesare, care s-au ridicat la peste 160.000 de dolari pentru acest eveniment, precum şi pentru mijloacele folosite cu această ocazie”, a declarat Zohran Mamdani.

Organizarea nunții a impus măsuri speciale în zona Madison Square Garden. Pentru desfășurarea evenimentului au fost închise mai multe străzi din apropierea arenei, iar autoritățile au mobilizat un număr mare de polițiști.

Costurile suportate de Taylor Swift au vizat, în principal, autorizațiile necesare și dispozitivul de securitate pus în aplicare pentru desfășurarea în condiții de siguranță a ceremoniei și a petrecerii.

Valoarea totală a evenimentului nu a fost anunțată oficial. Potrivit revistei Forbes, cheltuielile pentru organizarea nunții ar depăși 20 de milioane de dolari, ceea ce o transformă într-unul dintre cele mai costisitoare evenimente private din acest an.

Cu ocazia căsătoriei, Taylor Swift și Travis Kelce au făcut și donații în valoare de 26 de milioane de dolari către mai multe organizații neguvernamentale. Cea mai mare parte a fondurilor a fost direcționată către ONG-uri din New York și Kansas City, orașul în care evoluează Travis Kelce.

Informațiile privind costurile achitate către autoritățile locale au fost prezentate de primarul Zohran Mamdani în conferința de presă de vineri, în care acesta a explicat că toate cheltuielile legate de autorizații și de resursele mobilizate pentru desfășurarea evenimentului au fost suportate de artistă.