Speculațiile privind presupusa căsătorie a lui Taylor Swift cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce au provocat un adevărat val de entuziasm în New York, unde sute de admiratori s-au adunat în apropierea locului în care ar fi avut loc ceremonia, potrivit BBC.

Evenimentul, despre care presa americană scrie că s-a desfășurat într-un cadru extrem de discret, a fost învăluit într-un nivel ridicat de confidențialitate, fără o confirmare oficială din partea celor doi.

În jurul Madison Square Garden au fost instalate bariere de securitate, iar accesul publicului a fost restricționat. Cu toate acestea, numeroși fani au rămas în zonă ore întregi, sperând să surprindă o imagine cu artista sau cu invitații prezenți la eveniment. Atmosfera a fost una de sărbătoare, iar mulți dintre cei veniți au purtat ținute inspirate de concertele din turneul Eras Tour și au schimbat între ei brățări ale prieteniei, devenite un simbol al comunității „Swifties”.

BBC a surprins reacțiile admiratorilor prezenți în apropierea locației, iar entuziasmul acestora a fost evident.

„Știam că se va căsători în New York, dar habar n-aveam unde. Așa că nu-mi vine să cred, sunt chiar zdruncinată și sunt atât de entuziasmată”, a declarat una dintre fanele artistei.

O altă admiratoare a explicat că amploarea evenimentului și măsurile de securitate nu o deranjează deloc, considerând că Taylor Swift are dreptul să își organizeze viața personală așa cum își dorește.

Interesul uriaș al publicului nu este o surpriză. Taylor Swift este una dintre cele mai influente artiste din lume, iar relația cu Travis Kelce, începută în 2023, a fost urmărită constant de presa internațională și de milioane de fani. Cei doi și-au anunțat logodna în august 2025, iar de atunci fiecare apariție publică a alimentat speculațiile privind momentul în care vor face pasul cel mare.

Până în prezent, nici Taylor Swift, nici Travis Kelce nu au confirmat oficial informațiile privind căsătoria. Cu toate acestea, imaginile surprinse în jurul locației, prezența mai multor vedete și amploarea măsurilor de securitate au alimentat convingerea fanilor că unul dintre cele mai mediatizate cupluri din lume și-ar fi unit destinele în cadrul unei ceremonii private.

Indiferent dacă zvonurile vor fi sau nu confirmate, interesul uriaș stârnit de presupusa nuntă demonstrează încă o dată influența de care se bucură Taylor Swift la nivel mondial, fiecare apariție sau eveniment din viața artistei transformându-se rapid într-un fenomen mediatic.