Cristiano Ronaldo a devenit primul fotbalist care a înscris la șase ediții diferite ale Cupei Mondiale, însă un record vechi de peste trei decenii continuă să reziste, potrivit BBC.

Portughezul și Lionel Messi nu au reușit să-l depășească pe camerunezul Roger Milla în clasamentul celor mai vârstnici marcatori din istoria turneului.

Ronaldo a urcat pe locul al doilea în această ierarhie la Cupa Mondială din 2026. Atacantul portughez a înscris împotriva Uzbekistanului, în victoria cu 5-0 din faza grupelor, la vârsta de 41 de ani și 138 de zile.

Golurile marcate contra Uzbekistanului i-au adus lui Ronaldo o nouă performanță istorică. Portughezul a devenit primul jucător care înscrie la șase ediții ale Cupei Mondiale, după ce punctase și la turneele din 2006, 2010, 2014, 2018 și 2022.

În același timp, Cristiano Ronaldo a devenit al doilea cel mai vârstnic marcator din istoria Cupei Mondiale. Ulterior, el și-a îmbunătățit recordul personal, ajungând la 41 de ani și 147 de zile în momentul unui nou gol la turneul din 2026.

Primul loc îi aparține în continuare lui Roger Milla. Fostul atacant al Camerunului avea 42 de ani și 39 de zile atunci când a înscris împotriva Rusiei, la Cupa Mondială din 1994.

Roger Milla participase pentru prima dată la un turneu final mondial în 1982, în Spania. Celebritatea internațională a venit însă opt ani mai târziu, la Italia 1990.

La 38 de ani, atacantul a marcat patru goluri și a contribuit decisiv la parcursul Camerunului până în sferturile de finală. Naționala africană a devenit atunci prima reprezentativă de pe continent care a ajuns în această fază a Cupei Mondiale.

Celebrările lui Milla lângă steagul de la colțul terenului, printr-un dans devenit rapid marca sa, au rămas printre imaginile emblematice ale turneului.

Patru ani mai târziu, la Mondialul din Statele Unite, Milla a revenit pe lista marcatorilor. A înscris de la aproximativ opt metri în meciul cu Rusia și a stabilit recordul care rezistă și în prezent.

Camerunul a pierdut partida cu 6-1 și a fost eliminat în faza grupelor, însă golul lui Milla a intrat în istoria competiției.

Lionel Messi, care a împlinit 39 de ani în timpul Cupei Mondiale din 2026, se numără de asemenea printre cei mai vârstnici marcatori ai competiției.

Argentinianul a înscris împotriva Austriei pe 22 iunie, la 38 de ani și 363 de zile. Ulterior, Messi și-a continuat seria de goluri la turneul din America de Nord, marcând și în partidele cu Jordan, Capul Verde și Egipt.

Messi a ajuns la opt goluri la ediția din 2026 și a stabilit, în același timp, noi borne în istoria Cupei Mondiale.

Ronaldo a reușit însă să treacă înaintea marelui său rival în clasamentul marcatorilor veterani.

Ediția din 2026 a adus și alte nume noi în topul celor mai vârstnici jucători care au înscris la Cupa Mondială.

Croatul Ivan Perisic și austriacul Marko Arnautovic, ambii în vârstă de 37 de ani, au intrat în primii zece.

Perisic a marcat împotriva Portugaliei pe 3 iulie și a urcat în clasamentul istoric. Arnautovic punctase anterior contra Algeriei, în ultimul meci al Austriei din faza grupelor.

Cristiano Ronaldo a părăsit Cupa Mondială din 2026 după eliminarea Portugaliei în fața Spaniei, scor 0-1, în optimile de finală. Portughezul și-a încheiat turneul cu o nouă serie de recorduri personale, dar fără să-l depășească pe Roger Milla.

Recordul camerunezului, de 42 de ani și 39 de zile, rămâne reperul absolut pentru cei mai vârstnici marcatori din istoria Cupei Mondiale.

În teorie, Ronaldo sau Messi ar mai putea avea o șansă în 2030, când Cupa Mondială va include meciuri găzduite inclusiv de Portugalia și Argentina. Până atunci, însă, performanța stabilită de Roger Milla în 1994 continuă să reziste.