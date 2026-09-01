CFR Călători a anunțat oficial încheierea contractelor desfășurate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul de investiții a fost axat pe Pilonul I privind tranziția spre o economie verde și Componenta C4 dedicată transportului sustenabil. În cadrul acestei inițiative, compania națională a colaborat cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, dar și cu Autoritatea pentru Reformă Feroviară pentru gestionarea fondurilor europene atrase.

Reprezentanții operatorului feroviar au subliniat contribuția industriei locale la realizarea acestui proiect de anvergură. „De asemenea, CFR Călători mulţumeşte partenerilor industriali implicaţi în execuţia lucrărilor: Softronic Craiova, RELOC Craiova, CFR SCRL Braşov, Electroputere VFU Paşcani, Atelierele CFR Griviţa Bucureşti şi Remarul "16 Februarie" Cluj-Napoca şi evidenţiază faptul că toate lucrările de modernizare, reconstrucţie şi conversie tehnică din cadrul acestui proiect au fost executate integral în România, în unităţi şi uzine feroviare de profil din ţară”, se arată în comunicatul citat.

Programul s-a concretizat prin reabilitarea a 139 de vagoane de călători și a 75 de locomotive. Dintre vehiculele motorizate, 55 sunt locomotive electrice folosite pentru remorcarea garniturilor de pasageri, iar 20 sunt locomotive de manevră care au fost transformate în unități electrice cu acumulatori.

Noile dotări aduc un plus considerabil de confort și siguranță pentru călători pe traseele naționale. „Materialul rulant modernizat este utilizat în exploatarea trenurilor CFR Călători şi contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de călătorie, a siguranţei şi a eficienţei operaţionale. De exemplu, trenurile InterCity (IC) sunt formate în exclusivitate din vagoane şi locomotive modernizate prin PNRR.

Vagoanele modernizate beneficiază, în funcţie de tipul acestora, de instalaţii de climatizare, sisteme de informare a pasagerilor, prize pentru alimentarea dispozitivelor electronice şi toalete ecologice. Unele vagoane sunt dotate cu facilităţi pentru persoanele cu mobilitate redusă şi spaţii dedicate transportului bicicletelor şi echipamentelor sportive”, precizează CFR Călători.

Pe lângă confortul din vagoane, locomotivele au fost echipate cu sisteme avansate de comandă, control și monitorizare. Aceste modificări tehnice permit o eficiență energetică sporită și o siguranță crescută pe calea ferată.

Procesul de înnoire a flotei va continua și în perioada următoare prin alte surse de finanțare nerambursabilă.

„Pentru anumite unităţi de material rulant, respectiv 20 de vagoane, lucrările de modernizare continuă în cadrul Programului Transport 2021-2027, prin contracte distincte, urmând ca respectivele unităţi să fie finalizate în cadrul acestui program. Prin aceste investiţii, CFR Călători îşi modernizează parcul de material rulant şi îmbunătăţeşte condiţiile oferite pasagerilor, contribuind la creşterea atractivităţii transportului feroviar”, mai arată sursa citată.