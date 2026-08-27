Guvernul a aprobat joi repartizarea celor peste 16,6 miliarde de euro alocate României prin instrumentul european SAFE, destinat consolidării capacităților de apărare și securitate. Cea mai mare sumă, de aproximativ 9,7 miliarde de euro, revine Ministerului Apărării Naționale.

Fondurile vor fi distribuite instituțiilor care implementează proiectele incluse în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare. Banii pot fi utilizați exclusiv pentru proiectele și achizițiile prevăzute în acest plan, care cuprinde în total 35 de proiecte.

România are o alocare totală de 16,68 miliarde de euro prin SAFE, potrivit datelor publicate de Comisia Europeană. În 26 august, țara noastră a primit deja prima plată, în valoare de 2,5 miliarde de euro, reprezentând aproximativ 15% din suma totală.

Cea mai mare parte a fondurilor SAFE repartizate de Guvern va ajunge la Ministerul Apărării Naționale, care va beneficia de aproximativ 9,7 miliarde de euro.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va primi circa 4,2 miliarde de euro, iar Ministerului Afacerilor Interne îi sunt alocate peste 2,1 miliarde de euro.

Alte instituții care vor beneficia de finanțare sunt:

Serviciul Român de Informații – aproximativ 501 milioane de euro;

Serviciul de Protecție și Pază – peste 68,1 milioane de euro;

Serviciul de Telecomunicații Speciale – peste 38,5 milioane de euro;

Administrația Națională a Penitenciarelor – aproximativ 33,2 milioane de euro;

Serviciul de Informații Externe – circa 32,3 milioane de euro.

Repartizarea are loc în baza Planului de investiții pentru industria europeană de apărare, aprobat pentru România în cadrul mecanismului european SAFE.

Planul României include 35 de proiecte. Potrivit datelor prezentate de Executiv, aproximativ 75% dintre acestea sunt dedicate achiziției de echipamente pentru apărare, ordine publică și protecție civilă.

Restul de aproximativ 25% vizează infrastructura de transport rutier de interes național, inclusiv investiții considerate relevante pentru mobilitatea militară.

Instrumentul SAFE este un mecanism european în valoare totală de 150 de miliarde de euro, prin care statele membre pot obține împrumuturi pe termen lung pentru investiții în domeniul apărării. Programul urmărește inclusiv dezvoltarea industriei europene de apărare și realizarea de achiziții comune între statele membre.

Prima plată către România, în valoare de 2,5 miliarde de euro, a fost efectuată miercuri, 26 august 2026. Comisia Europeană a precizat că suma reprezintă aproximativ 15% din alocarea totală de 16,7 miliarde de euro destinată țării noastre.

Banii sunt destinați accelerării investițiilor prioritare în apărare, consolidării rezilienței și modernizării capacităților militare.

Comisia Europeană arată că România are una dintre cele mai mari alocări aprobate în cadrul SAFE, după Polonia, care beneficiază de peste 43,7 miliarde de euro. Alocarea exactă indicată pentru România este de 16,68 miliarde de euro.

Împrumuturile acordate prin SAFE sunt finanțate prin împrumuturile contractate de Uniunea Europeană pe piețele financiare. Comisia Europeană precizează că statele beneficiare vor rambursa aceste împrumuturi, în condițiile stabilite prin acordurile de finanțare.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat joi că accesarea următoarelor tranșe va depinde de implementarea proiectelor și de respectarea jaloanelor asumate.

„Fiecare tranșă următoare depinde de îndeplinirea jaloanelor asumate. Trebuie să transformăm aceste resurse în proiecte realizate, contracte implementate și investiții care rămân în economia României”, a transmis ministrul.

Aprobarea repartizării celor peste 16,6 miliarde de euro stabilește instituțiile responsabile pentru proiectele finanțate prin SAFE. Cea mai mare parte a banilor va merge către Ministerul Apărării, însă fondurile vor finanța și proiecte de infrastructură, ordine publică, comunicații speciale și alte investiții considerate importante pentru securitatea națională.

Următoarele plăți europene vor depinde de evoluția proiectelor și de îndeplinirea condițiilor asumate de România în cadrul programului.