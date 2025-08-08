Politica Nicușor Dan a semnat decretul privitor la demisia vicepremierului Anastasiu







Președintele României, Nicușor Dan, a luat act astăzi de demisia vicepremierului Dragoș Anastasiu. El a semnat, vineri, decretul prezidențial care constată vacanța funcţiei de membru al Guvernului României, după aproape două săptămâni de la eveniment.

Anastasiu a demisionat din Executiv pe data de 28 august 2025. Potrivit legii, președintele României ia act de această decizie ”în termen de maxim 15 zile”

Decret prezidențial pentru vacantarea funcției de vicepremier

Demisia lui Dragos Anastasiu a venit ca reacție a fostului vicepremier la scandalul public în care a fost implicat. El a fost acuzat că a dat mită unor funcționari ANAF, timp de opt ani.

Deși a demisionat, oficial, la data de 28 august 2025, președintele Nicușor Dan a semnat abia astăzi decretul ”pentru constatarea vacanței unei funcţii de membru al Guvernului României prin demisia domnului Michael-Dragoş Anastasiu, viceprim-ministru”.

Potrivit legii, revocarea sau înlocuirea din funcție a vicepremierului se face după aceleași reguli ca și la miniștri: prin decret al Președintelui, la propunerea premierului.

Este vorba despre articolele 45 și 47 din Codul administrativ, legea cadru care reglementează, printre altele, modul de funcționare a Guvernului.

Numirea noului vicepremier se face tot prin decret prezidențial. Articolul 47 din Codul Administrativ precizează acest lucru, la alineatul 1:

”Numirea în funcția de membru al Guvernului, în caz de remaniere guvernamentală sau de vacanță a postului, se face de Președintele României, la propunerea prim-ministrului”.

Legea prevede și termene clare pentru procedurile de înlocuire a demnitarilor din Guvern. Premierul propune Președintelui României un înlocuitor, în termen de 5 zile (art. 47, alin 2, Codul Administrativ). Președintele are la dispoziție 10 zile să valideze propunerea, prin Decret prezidențial.

Nominalizarea viitorului vicepremier este subiect de discuție în interiorul partidelor care formează Coaliția de guvernare.

Funcția este dorită atât de PSD, cât și de USR. Între cele două formațiuni a izbucnit deja un conflict, pornit inițial de la împărțirea pozițiilor de prefecți și subprefecți din județe. Scandal care s-a amplificat pe fondul disputelor publice, legate de funeraliile fostului președinte Ion Iliescu.

Dincolo de posturile de prefect și subprefect, disputa se extinde și asupra conducerii a peste 60 de agenții guvernamentale, printre care Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Garda de Mediu sau Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării. PSD ar fi refuzat categoric orice variantă care implică cedarea acestor instituții către USR.