Economie Radu Georgescu dezvăluie două instituții înapoiate, cu salarii imense: BNR și INS







Guvernul irosește sume imense de bani cu salariile unui număr mare de bugetari ineficienți din instituții precum INS sau BNR, consideră Economistul Radu Georgescu . „10 IT-isti buni, pot sa digitalizeze toate operatiunile statului în maxim 6 luni”, mai spune acesta, explicând în ce fel adună instituțiile datele economice și financiare pe baza cărora se iau cele mai importante decizii economice.

El a spus că, prin digitalizarea unor servicii esențiale de statistică sau analiza datelor financiare s-ar elibera 90% din personalul INS, BNR și altor insituții. Acest lucru ar aduce reduceri semnificative de cheltuieli ale statului. Doar că nu se vrea, spune specialistul în economie.

Radu Georgescu relatează, din experiența personală, despre modul precar în care Institutul Național de Statistică (INS) gestionează datele financiare. El spune că trimite lunar, de peste 20 de ani, rapoarte cu date financiare ale companiilor către INS și BNR. Economistul reclamă modalitatea de prelucrare și gestionare a datelor transmise.

”Motivul pentru care nu pierd timpul sa ma uit pe date statistice: În anul 2025, INS înca folosește documente word pentru toate rapoartele sale statistice. (...) Adică un tip de fișier care nu are nicio legatură cu datele statistice. În aceste rapoarte despre PIB, inflație etc, eu scriu cum îmi vine la mână (...). În 20 de ani nu m-a sunat nimeni de la INS să mă întrebe despre vreo dată financiară”, afirmă Radu Georgescu.

El subliniază, astfel, modalitatea precară de prelucrare și gestionare a datelor de către o instituie esențială, precum INS. ”Am început să cred că nu deschide nimeni rapoartele trimise”, arată el.

Economistul continuă cu criticile și la adresa Băncii Naționale a României.

”La BNR este si mai haios. BNR colectează datele financiare ale României (Cont Curent, Balanța Comercială etc) într-un soft care pare că este făcut de niște copii de clasa a patra, la ora de informatică. Iar profesorul este suplinitor, deoarece el predă și sport, și istorie”, remarcă economistul.

Georgescu mai spune că datele despre Cont Curent sau Balanța Comercială colectate de BNR nu sunt luate de la ANAF. ”Deși contabilii trimit lunar aceste date la ANAF, prin declarațiile 390 și SAF-T. (...) Softul BNR nici măcar nu face validarea datelor trimise. Validarea ți-o faci singur, adunând toate datele trecute în soft”, spune el.

Radu Georgescu mai spune că statul ar putea deveni eficient economic, dar nu vrea.

”Eu cred că zece IT-iști buni, pot să digitalizeze toate operațiunile statului, în maxim șase luni. Digitalizarea statului ar face să rămână doar 10% din angajații INS, BNR etc”, a afirmat economistul.

El mai spune că, prin digitalizare, ”ar fi niste reduceri imense de cheltuieli ale statului”. ”Nu ar fi fost nevoie de creșteri de taxe pentru populatie și companii. Dar acest lucru nu se vrea! Guvernul preferă să crească taxele pentru toți românii, decât să reducă cheltuielile cu bugetarii de la INS, BNR etc (...). Atât s-a putut!”, a concluzionat Radu Georgescu.