Românii au 201,6 miliarde lei în pensii private obligatorii. Peste 8,4 milioane de participanți contribuie la Pilonul II

Fondurile de pensii private obligatorii din România au atins la finalul lunii decembrie 2025 active în valoare de 201,6 miliarde de lei, înregistrând o creștere de 34% față de aceeași perioadă a anului precedent, conform datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Investițiile fondurilor administrate privat s-au realizat într-un procent de 94% în active românești, majoritatea denominate în lei, o mare parte fiind titluri de stat sau acțiuni listate la Bursa de Valori București (BVB), potrivit ASF.

Potrivit ASF, contribuțiile încasate în luna decembrie 2025 au fost de 1,88 miliarde lei, iar contribuția medie a fost de 408 lei.

La finalul lunii decembrie, titlurile de stat aveau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 131,05 miliarde lei (65%), urmate de acțiuni, cu 51,85 miliarde lei (25,7%), și de obligațiuni corporative, cu 7,92 miliarde lei (3,9% din total active).

La finalul lunii decembrie 2025, fondurile de pensii private obligatorii aveau 8.458.638 de participanți, potrivit ASF. În cadrul Pilonului II activează fondurile Metropolitan Life, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, NN și Vital. Titlurile de stat aveau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 4,69 miliarde lei (63,2%), urmate de acțiuni, cu 2,06 miliarde lei (27,8%), iar fondurile de investiții ocupau locul trei, cu 245,84 milioane lei (3,3% din total).

Ministerul Finanțelor a publicat joi, 5 februarie, un proiect de lege care prevede ca, începând cu veniturile aferente anului 2026, contribuțiile la fondurile de pensii ocupaționale (Pilon 4) să fie deductibile fiscal. Plafonul anual de 400 de euro include contribuțiile la fonduri facultative, ocupaționale și PEPP, efectuate către entități autorizate din UE, SEE sau state membre OCDE, și va fi considerat limitat ca deducere.