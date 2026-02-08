Economie

Românii au 201,6 miliarde lei în pensii private obligatorii. Peste 8,4 milioane de participanți contribuie la Pilonul II

Comentează știrea
Românii au 201,6 miliarde lei în pensii private obligatorii. Peste 8,4 milioane de participanți contribuie la Pilonul IIPlata pensii. Sursa foto: Inquam Photos
Din cuprinsul articolului

Fondurile de pensii private obligatorii din România au atins la finalul lunii decembrie 2025 active în valoare de 201,6 miliarde de lei, înregistrând o creștere de 34% față de aceeași perioadă a anului precedent, conform datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Activele fondurilor de pensii private obligatorii ating 201,6 miliarde lei

Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 201,6 miliarde lei la finalul lunii decembrie 2025, în creștere cu 34% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2024, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Investițiile fondurilor administrate privat s-au realizat într-un procent de 94% în active românești, majoritatea denominate în lei, o mare parte fiind titluri de stat sau acțiuni listate la Bursa de Valori București (BVB), potrivit ASF.

Contribuții și structura activelor fondurilor de pensii

Potrivit ASF, contribuțiile încasate în luna decembrie 2025 au fost de 1,88 miliarde lei, iar contribuția medie a fost de 408 lei.

Trecerea la ora de vară. Ce dispare în fiecare primăvară
Trecerea la ora de vară. Ce dispare în fiecare primăvară
Teatru religios la biserica din Dereneu. Un episcop pro-rus a îngenunchiat la picioarele poliţiştilor moldoveni. Video
Teatru religios la biserica din Dereneu. Un episcop pro-rus a îngenunchiat la picioarele poliţiştilor moldoveni. Video
Bani

Bani. Sursă foto: Pixabay

La finalul lunii decembrie, titlurile de stat aveau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 131,05 miliarde lei (65%), urmate de acțiuni, cu 51,85 miliarde lei (25,7%), și de obligațiuni corporative, cu 7,92 miliarde lei (3,9% din total active).

Numărul participanților la fondurile de pensii private obligatorii

La finalul lunii decembrie 2025, fondurile de pensii private obligatorii aveau 8.458.638 de participanți, potrivit ASF. În cadrul Pilonului II activează fondurile Metropolitan Life, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, NN și Vital. Titlurile de stat aveau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 4,69 miliarde lei (63,2%), urmate de acțiuni, cu 2,06 miliarde lei (27,8%), iar fondurile de investiții ocupau locul trei, cu 245,84 milioane lei (3,3% din total).

Ministerul Finanțelor a publicat joi, 5 februarie, un proiect de lege care prevede ca, începând cu veniturile aferente anului 2026, contribuțiile la fondurile de pensii ocupaționale (Pilon 4) să fie deductibile fiscal. Plafonul anual de 400 de euro include contribuțiile la fonduri facultative, ocupaționale și PEPP, efectuate către entități autorizate din UE, SEE sau state membre OCDE, și va fi considerat limitat ca deducere.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:53 - Cornel Palade a pierdut banii de pâine, ultimii rămași în casă, dar Dumnezeu l-a salvat
19:45 - Jeffrey Epstein ar fi încercat să se apropie de Putin. Ce spun dosarele
19:32 - O femeie a urmat un sfat primit de la ChatGPT și a făcut 100 de sărituri pe zi. Ce spune că s-a schimbat
19:24 - Tragerea Loto, 8 februarie. Reporturi de milioane de euro la Joker și 6/49. Numerele câștigătoare
19:15 - FC Botoșani-Metaloglobus 3-0, în etapa a 26-a din Superligă
19:08 - Fulgy a anunțat când o iartă pe mama sa, Viorica de la Clejani. E dată în calendar

HAI România!

Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu

Proiecte speciale