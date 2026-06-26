Curtea Supremă a SUA a decis joi împotriva statului Hawaii, oferind deținătorilor de permise de port ascuns o victorie majoră, cu 6-3 în favoarea reclamantului în cazul Wolford v. Lopez, care a contestat legea statului Hawaii care impune permisiunea explicită a proprietarului de a permite proprietarilor legali de arme de foc să le poarte în spațiile publice, potrivit Fox News.

„Legea din Hawaii în cauză aici încalcă dreptul constituțional de a deține și purta arme”, a scris judecătorul Samuel Alito. „Acest regim împiedică ceea ce protejează al Doilea Amendament: dreptul americanilor de a purta arme pentru autoapărare în viața de zi cu zi.”

Hotărârea anulează o decizie a Curții de Apel a SUA pentru al Nouălea Circuit, care confirmase restricțiile impuse statului Hawaii după ce statul le-a adoptat ca răspuns la decizia Curții Supreme din 2022 în cazul Bruen.

După ce Bruen a anulat cerința de autorizare a statului New York pentru „motive justificate” și a decis că americanii au dreptul constituțional de a purta arme de mână în afara casei pentru autoapărare, Hawaii și-a revizuit legile privind armele de foc.

Printre noile prevederi se număra și cerința ca deținătorii de permise de port ascuns să nu poată aduce arme de foc pe proprietatea privată a altei persoane, inclusiv pe spațiile deschise publicului, cu excepția cazului în care proprietarul oferea autorizație expresă prin semnalizare sau permisiune verbală sau scrisă. În cercurile susținătorilor celui de-al Doilea Amendament, legea a devenit cunoscută sub numele de „regula vampirilor”.

Alito a scris că legea ar putea supune deținătorii legali de permise de port ascuns răspunderii penale în timp ce desfășoară activități zilnice de rutină, cum ar fi oprirea la o benzinărie, o farmacie sau un magazin alimentar. El a ilustrat îngrijorarea printr-o ipoteză bazată pe Jaime Caetano, o femeie care a încercat să poarte o armă după amenințări din partea unui fost partener abuziv, imaginându-și-o făcând treburi obișnuite în timp ce purta legal o armă de foc pentru autoapărare.

„Cu excepția cazului în care fiecare dintre aceste unități a afișat un semn pe care scria «Armele sunt binevenite» sau ceva de genul acesta, fiecare vizită ar putea să o expună răspunderii penale”, a scris Alito.

Instanța a respins argumentul statului Hawaii conform căruia cultura și istoria sa unică justificau legi mai stricte privind armele. Statul se bazase parțial pe ceea ce instanțele sale numesc „spiritul Aloha” pentru a apăra reglementările.

„Al Doilea Amendament nu poate ceda locul «spiritului Aloha» în Hawaii, la fel cum nu poate ceda spiritului Big Apple sau al Orașului Vânturilor”, a scris Alito. „Simplele atitudini locale nu pot nici micșora, nici umfla sensul garanțiilor fundamentale ale Declarației Drepturilor.”

Curtea a respins, de asemenea, faptul că Hawaii a folosit o lege din Louisiana din 1865, adoptată ca parte a Codurilor Negre de după Războiul Civil, ca dovadă că restricții similare au rădăcini istorice. Hawaii a susținut că statutul arată că există o tradiție istorică de a cere oamenilor să obțină permisiunea înainte de a purta arme de foc pe proprietatea altei persoane.

Dar majoritatea a spus că legea nu ar trebui folosită ca ghid istoric, deoarece făcea parte din Codurile Negre, un set de legi de după Războiul Civil care vizau dezarmarea afro-americanilor recent eliberați.

„Dacă nu scoatem complet istoria din minte, afirmația Hawaii-ului conform căreia acest artefact contaminat luminează înțelegerea originală a dreptului de a deține și purta arme nu poate fi luată în serios”, a scris Alito.

Cu toate acestea, judecătoarea Elena Kagan a ajuns la concluzia opusă într-o scurtă opinie separată. Ea a susținut că legea din Hawaii se încadrează în tradiția istorică a națiunii de reglementare a armelor de foc, indicând legile din epoca colonială care impuneau, de asemenea, oamenilor să obțină permisiunea înainte de a purta arme de foc pe proprietatea altei persoane.

Judecătoarea Ketanji Brown Jackson, alături de judecătoarea Sonia Sotomayor, a adoptat o abordare mai largă într-o opinie separată. Jackson a susținut că disputa nu se referea deloc la al Doilea Amendament, ci la drepturile proprietarilor de proprietăți private.

„Nu există niciun drept constituțional de a intra pe o proprietate privată fără permisiunea proprietarului, darămite cu o armă de foc”, a scris Jackson. „Așadar, întrebarea pe care o prezintă acest caz este pur și simplu cum trebuie un proprietar să comunice decizia sa de a exclude sau de a invita portul de arme, inclusiv dacă un stat poate modifica regulile de bază ale legii proprietății care stabilesc implicit una sau alta.”

„Al Doilea Amendament nu are nimic de spus în această privință”, a continuat Jackson.

Organizațiile pentru drepturile asupra armelor au sărbătorit rapid decizia, în timp ce oficialii din Hawaii nu au răspuns public până la publicare.

Procurorul general adjunct Harmeet Dhillon a sărbătorit decizia pe rețelele de socializare, menționând că biroul pentru Drepturi Civile al Departamentului de Justiție a fost coautor al unui memoriu amicus curiae pentru acest caz. „O mare întoarcere la sănătate mintală și la presupunerile istorice!”, a scris Dhillon.

Asociația Națională a Armelor (National Rifle Association - NRA), care a depus un memoriu amicus curiae prin care a cerut Curții să anuleze legea din Hawaii, a numit decizia „o victorie majoră pentru al Doilea Amendament”.

„Deținătorii de arme care respectă legea nu vor mai fi obligați să cerșească permisiuni speciale doar pentru a-și exercita dreptul constituțional de a purta arme în locuri publice”, a declarat John Commerford, director executiv NRA-ILA, într-un comunicat.

Fundația pentru al Doilea Amendament, care a depus, de asemenea, un memoriu amicus curiae, a declarat că Curtea a respins în mod corect ceea ce a descris ca o încercare de a crea o interdicție de facto a portului de armă în locuri publice.