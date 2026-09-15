Kim Jong Un i-a transmis lui Vladimir Putin că va continua să sprijine Rusia și a descris războiul Moscovei împotriva Ucrainei drept un „război sacru”, într-un mesaj care confirmă apropierea tot mai strânsă dintre Phenian și Kremlin, potrivit Reuters.

Scrisoarea liderului nord-coreean a fost transmisă ca răspuns la mesajul de felicitare trimis de Putin cu ocazia celei de-a 78-a aniversări a fondării Coreei de Nord, sărbătorită pe 9 septembrie.

Mesajul vine într-un moment în care Coreea de Nord și Rusia își consolidează cooperarea militară și economică, iar serviciile sud-coreene de informații continuă să urmărească pregătirile Phenianului pentru o posibilă nouă desfășurare de militari în sprijinul forțelor ruse.

Până în prezent, autoritățile de la Seul nu au indicat însă că o asemenea operațiune ar fi iminentă.

Potrivit agenției de stat nord-coreene KCNA, Kim Jong Un a afirmat că este convins de victoria Federației Ruse în ceea ce a numit „războiul sacru pentru apărarea intereselor de securitate ale țării și a justiției internaționale”.

Liderul de la Phenian i-a promis lui Putin „sprijinul neclintit” și a transmis că guvernul nord-coreean are o voință fermă de a extinde și aprofunda cooperarea cu Rusia într-un mod „cuprinzător”.

Kim nu a precizat în scrisoare ce domenii vor fi vizate de această cooperare. Yonhap notează însă că formularea este relevantă în contextul dezvoltării relațiilor militare și economice dintre cele două state.

Relația dintre Moscova și Phenian s-a intensificat semnificativ după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022. În iunie 2024, Putin și Kim au semnat un tratat de parteneriat strategic cuprinzător, care prevede acordarea de asistență militară în cazul unui atac asupra uneia dintre cele două țări.

Coreea de Nord a trimis militari și muniții pentru a susține efortul de război al Rusiei. Potrivit estimărilor autorităților sud-coreene și occidentale citate de Reuters, aproximativ 14.000-15.000 de militari nord-coreeni au fost desfășurați în sprijinul forțelor ruse începând de la sfârșitul lui 2024.

Pierderile au fost, de asemenea, semnificative. În februarie 2026, Serviciul Național de Informații al Coreei de Sud estima că aproximativ 6.000 de militari nord-coreeni fuseseră uciși sau răniți în conflict. Cifra se referă la totalul victimelor și nu exclusiv la militarii uciși.

Anterior, în septembrie 2025, aceeași agenție sud-coreeană estimase că aproximativ 2.000 de militari nord-coreeni fuseseră uciși. Evaluările ulterioare au indicat, astfel, o creștere importantă a numărului total de victime.

Posibilitatea trimiterii unor noi militari nord-coreeni în Rusia a fost semnalată de autoritățile sud-coreene. La sfârșitul lunii august, Ministerul Apărării de la Seul a transmis că Phenianul continua pregătirile pentru o desfășurare suplimentară, dar că nu existau semne că aceasta urma să aibă loc imediat.

Informația trebuie diferențiată de afirmațiile Kievului privind o posibilă trimitere a până la 50.000 de militari nord-coreeni. Phenianul a respins această afirmație, iar Reuters a relatat că autoritățile sud-coreene nu identificaseră, la sfârșitul lunii august, indicii privind o desfășurare iminentă.

În paralel, Coreea de Nord continuă să furnizeze Rusiei armament. Potrivit unei evaluări citate de Reuters, Phenianul ar fi furnizat Moscovei peste 15 milioane de obuze de artilerie, în echivalentul calibrului de 152 mm.

În schimbul sprijinului militar, Coreea de Nord este considerată beneficiara unor forme de asistență economică și tehnologică din partea Rusiei. Evaluările serviciilor sud-coreene indică inclusiv transferuri de tehnologie militară și experiență acumulată pe câmpul de luptă.

Pentru Phenian, implicarea în războiul din Ucraina oferă acces la experiență militară modernă și la tehnologii pe care Coreea de Nord le poate utiliza pentru dezvoltarea propriilor capacități. Pentru Moscova, sprijinul nord-coreean reprezintă o sursă suplimentară de muniții și personal militar.

Scrisoarea transmisă de Kim Jong Un confirmă astfel că apropierea dintre Phenian și Moscova continuă, în timp ce posibilitatea unei noi desfășurări de trupe nord-coreene rămâne monitorizată de autoritățile sud-coreene. Până la acest moment, însă, nu există o confirmare independentă că o nouă trimitere de militari ar fi iminentă.