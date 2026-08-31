Regimul de la Phenian a transmis un mesaj ferm către comunitatea internațională, subliniind că orientarea sa diplomatică față de Washington nu a suferit nicio modificare. Autoritățile nord-coreene reconfirmă fapul că vor continua procesul de extindere și întărire a capacităților lor strategice, considerând că această cale este singura modalitate de a proteja independența statului, conform Reuters.

O declarație recentă oferită de Ministerul de Externe de la Phenian și difuzată prin intermediul agenției oficiale de presă KCNA arată că regimul condus de Kim Jong Un își menține neclintit linia politică actuală. În cadrul documentului oficial se precizează că politica Phenianului față de Statele Unite „nu s-a schimbat deloc”.

Contextul geopolitic din Peninsula Coreeană rămâne extrem de tensionat, în condițiile în care dialogul diplomatic dintre cele două națiuni este blocat de o lungă perioadă de timp. În acest climat nesigur, conducerea nord-coreeană continuă să plaseze dezvoltarea capacităților militare în centrul doctrinei sale de securitate națională.

Reprezentanții diplomatiei nord-coreene au insistat asupra faptului că stocul de armament strategic reprezintă pilonul de bază pentru existența statului. Conform poziției oficiale, armele nucleare reprezintă o „garanție absolută” a suveranității Coreei de Nord, iar această infrastructură militară va continua să fie consolidată în mod constant în perioada următoare.

Prin această formulare, autoritățile de la Phenian indică fără echivoc faptul că nu există premises pentru deschiderea unor negocieri privind dezarmarea sau pentru o relaxare a poziției lor față de administrația americană.

Totodată, reprezentanții regimului au adresat un avertisment direct celor care speră într-o detensionare rapidă a situației din Asia de Est. În comunicatul difuzat de presa de stat, Ministerul de Externe nord-coreean a calificat drept „lipsită de sens” așteptarea unei reduceri a tensiunilor regionale.

Această concluzie reconfirmă determinarea Phenianului de a-și continua programul de înarmare, indiferent de presiunile sau sancțiunile internaționale. Prin menținerea acestui discurs ferm, Coreea de Nord transmite că își va defini acțiunile viitoare exclusiv prin raportare la propriile interese de securitate și la consolidarea arsenalului său atomic.