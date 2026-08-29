România și SUA au discutat sâmbătă, la București, despre consolidarea Parteneriatului Strategic și întărirea prezenței americane și NATO pe Flancul Estic, în contextul revizuirii posturii militare a SUA în Europa, potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, a primit o delegație a Congresului SUA condusă de Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților.

Discuțiile au vizat securitatea României și a regiunii Mării Negre, investițiile în apărare și extinderea cooperării dintre industriile de profil din cele două țări.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, delegația americană a fost condusă de Mike Rogers, republican din Alabama și președinte al Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților.

Din delegație au mai făcut parte Eric Sorensen, democrat din Illinois și membru al aceleiași comisii, precum și ambasadorul Darryl Nirenberg.

Întrevederea de la București s-a concentrat asupra consolidării componentei de apărare și securitate a Parteneriatului Strategic dintre România și SUA.

Unul dintre subiectele centrale a fost susținerea unei prezențe americane întărite în România și pe întreg Flancul Estic, în cadrul procesului de revizuire a posturii militare a SUA în Europa.

Oficialii au discutat, de asemenea, despre dialogul cu comandantul suprem al forțelor aliate NATO din Europa, generalul Alexus Grynkewich, precum și despre National Defense Authorization Act (NDAA), actul legislativ anual prin care SUA stabilesc prioritățile și finanțarea în domeniul apărării.

MAE arată că România a transmis constant partenerilor americani mesajul că rămâne un aliat important și predictibil al SUA în regiunea Mării Negre.

„Mesajul constant al părții române a fost de a evidenția calitatea României de Aliat responsabil și de încredere al SUA în regiunea Mării Negre, care acționează proactiv în vederea atingerii obiectivului unei Europe mai puternice într-un NATO mai puternic”, se arată în comunicatul Ministerului Afacerilor Externe.

Potrivit instituției, Bucureștiul consideră că o coordonare strânsă între aliații europeni și SUA este esențială pentru consolidarea securității transatlantice, iar Congresul american are un rol important în susținerea acestei direcții.

Întâlnirea de sâmbătă face parte dintr-un dialog politic mai amplu între România și SUA. Cea mai recentă întrevedere bilaterală menționată de MAE a avut loc la Washington, în iulie 2026.

Un alt punct al cooperării dintre cele două țări vizează dezvoltarea dialogului dintre experți și consilierii din domeniul politicii externe și securității.

La inițiativa ministrului interimar de Externe, România s-a alăturat în acest an, pentru prima dată, programului de schimb MECEA al Departamentului de Stat al SUA.

Echipele de consilieri ale delegației americane au fost invitate să participe, în octombrie, la o vizită de lucru în România. Programul va include și Baza Militară Mihail Kogălniceanu, una dintre principalele infrastructuri strategice de pe teritoriul României pentru cooperarea militară cu SUA și NATO.

În cadrul discuțiilor, Oana Țoiu a prezentat evoluțiile recente din domeniul securității și investițiile prioritare ale Guvernului și ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării în infrastructura strategică.

Au fost menționate investițiile în creșterea capacităților de apărare a teritoriului național, dar și proiectele de infrastructură cu utilizare civilă și militară.

România pune accent inclusiv pe dezvoltarea infrastructurii portuare și de transport, în condițiile în care mobilitatea militară și capacitatea de deplasare rapidă a forțelor și echipamentelor au devenit elemente importante pentru apărarea Flancului Estic.

Un alt subiect discutat la București a fost aprofundarea cooperării industriale dintre România și SUA.

Ministrul interimar de Externe a prezentat avantajele dezvoltării producției în România, inclusiv existența unei forțe de muncă specializate, tradiția industrială și posibilitatea creșterii rapide a capacităților de producție pentru echipamente și sisteme de apărare.

MAE subliniază că investițiile americane în industria românească ar putea contribui atât la dezvoltarea economică, cât și la accesul companiilor la piața europeană de achiziții în domeniul apărării, inclusiv prin instrumente europene precum SAFE.

Delegația americană a apreciat cooperarea dintre industriile de apărare din România și SUA și a evidențiat potențialul de extindere a acestei relații.

Întâlnirea de la București are loc într-un moment în care România încearcă să își consolideze rolul în arhitectura de securitate a NATO și să mențină sprijinul politic bipartizan din Congresul SUA pentru Parteneriatul Strategic.

Discuțiile cu delegația condusă de Mike Rogers au vizat atât prezența militară și apărarea Flancului Estic, cât și dezvoltarea infrastructurii și extinderea cooperării dintre industriile de apărare.

Mesajul transmis de București este că România urmărește o implicare americană consistentă în regiune și, în același timp, vrea să își dezvolte propriile capacități militare și industriale în cadrul NATO și al cooperării europene.