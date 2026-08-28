Comunitatea internațională este chemată să acționeze de urgență pentru a stopa extinderea dezastrului sanitar din Africa Centrală. Fondurile destinate ajutorului umanitar sunt aproape epuizate, în timp ce bilanțul victimelor crește rapid de la o zi la alta.

Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a lansat un apel urgent pentru strângerea a 1.1 miliarde de dolari. Suma este absolut necesară pentru finanțarea planului de răspuns umanitar în Republica Democrată Congo. Banii existenți mai pot acoperi cheltuielile doar pentru câteva săptămâni, deși amploarea intervenției medicale ar trebui extinsă masiv în această perioadă.

„Fără fonduri suplimentare, operațiunile critice vor rămâne fără resurse financiare exact atunci când trebuie să-și extindă amploarea. De aceea, solicit mobilizarea sumei restante de 1,1 miliarde de dolari pentru a finanța integral planul de răspuns umanitar, având în vedere că pe viitor va fi nevoie de resurse suplimentare”, a declarat oficialul ONU, citat de AFP.

Focarul de Ebola a fost declarat oficial pe 15 mai și a afectat deja șase provincii. Datele prezentate de reprezentanții ONU arată că până marți, 25 august, s-au înregistrat 2.744 de decese. În doar trei luni, valul actual a depășit bilanțul epidemiei din perioada 2018-2020, considerată până recent cea mai gravă din istoria țării.

Aproximativ 12 milioane de oameni au nevoie directă de asistență umanitară din cauza situației epidemiologice extreme. Antonio Guterres a punctat gravitatea lipsei de sprijin extern în momente atât de delicate.

„Știm cum să ținem sub control Ebola, cum să-i întrerupem transmiterea și cum să salvăm vieți. Însă trebuie să învingem și un alt virus: virusul indiferenței, întrucât atenția internațională, atenția politică și resursele rămân încă insuficiente în raport cu realitatea din teren”, a adăugat Secretarul General.

Punctul critic al acestei epidemii îl reprezintă tulpina Bundibugyo. În prezent, nu există un vaccin aprobat oficial sau un tratament specific pentru această variantă a virusului, însă testele clinice continuă. Ca măsură de urgență, au fost livrate în Republica Democrată Congo 70.000 de doze din vaccinul Ervebo, utilizat de obicei împotriva tulpinii Zair, pentru a evalua dacă acesta oferă protecție și împotriva tulpinii Bundibugyo.