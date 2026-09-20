Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat sâmbătă, 19 septembrie 2026, că administrația sa va crea o structură denumită „AI Force”, destinată supravegherii domeniului inteligenței artificiale, și că va numi în curând un responsabil pentru acest sector, desemnat drept „AI czar”, potrivit Reuters.

Anunțul vine în contextul dezbaterilor din SUA privind modul în care inteligența artificială trebuie reglementată fără a limita dezvoltarea industriei.

Trump a transmis informația într-o postare pe Truth Social, fără ca Casa Albă să ofere imediat detalii suplimentare despre componența, atribuțiile sau forma juridică a noii structuri. Președintele american a insistat că administrația sa nu intenționează să frâneze dezvoltarea industriei AI, dar că autoritățile vor urmări eventualele utilizări ilegale ale tehnologiei.

În mesajul său, Donald Trump a susținut că Statele Unite trebuie să sprijine industria inteligenței artificiale și să urmărească evoluția acesteia.

„Nu vom împiedica sau înăbuși în niciun fel creșterea acestei industrii incredibile. Dimpotrivă, o vom proteja, o vom ajuta și o vom supraveghea pe măsură ce se dezvoltă”, a scris Trump, potrivit Reuters. El a adăugat că autoritățile vor urmări eventualele utilizări ilegale ale AI și că, pentru acestea, pot fi folosite mecanismele existente din sistemul de justiție civilă și penală.

Anunțul nu precizează însă cum va funcționa concret „AI Force” și nici ce instituții federale vor face parte din aceasta.

Decizia anunțată sâmbătă se înscrie într-o politică mai largă a administrației Trump privind inteligența artificială.

Casa Albă a adoptat deja în 2026 măsuri referitoare la utilizarea AI în domeniul securității naționale și al protecției infrastructurii. Un memorandum prezidențial din 5 iunie a stabilit un cadru pentru accelerarea utilizării sistemelor AI în instituțiile de securitate națională și pentru dezvoltarea infrastructurii informatice necesare.

Anterior, pe 2 iunie, administrația Trump a emis un ordin executiv privind dezvoltarea inteligenței artificiale și securitatea cibernetică. Documentul prevedea, printre altele, măsuri pentru folosirea instrumentelor AI în apărarea cibernetică și pentru identificarea vulnerabilităților informatice. Ordinul preciza, în același timp, că nu autorizează instituirea unor sisteme obligatorii de licențiere sau aprobare prealabilă pentru dezvoltarea și distribuirea modelelor AI.

Trump a anunțat că va desemna în perioada următoare un „AI czar”, însă nu a oferit un nume și nici nu a explicat exact ce puteri va avea persoana respectivă.

În administrația americană există deja oficiali care se ocupă de politica privind tehnologia și inteligența artificială. Noul anunț indică însă intenția președintelui de a concentra mai clar coordonarea politicilor AI în jurul unei structuri și al unui responsabil desemnat.

Potrivit Reuters, administrația americană urmează să discute și problema inteligenței artificiale în cadrul viitoarelor contacte cu președintele chinez Xi Jinping. Washingtonul și Beijingul consideră dezvoltarea AI importantă atât pentru competitivitatea economică, cât și pentru securitatea națională. Cele două țări au însă poziții diferite în privința accesului la cipuri avansate, a proprietății intelectuale și a modului în care industria ar trebui reglementată.

Anunțul privind „AI Force” vine la câteva zile după ce Trump a respins public apelurile pentru o reglementare mai strictă a inteligenței artificiale.

Pe 14 septembrie, președintele american a calificat drept nefondate unele dintre avertismentele privind riscurile AI și a criticat solicitările pentru introducerea unor noi mecanisme de control. Declarațiile au venit pe fondul unor dezbateri privind riscurile reprezentate de sistemele AI avansate și de utilizarea acestora în atacuri informatice.

În acest context, noua „AI Force” nu este prezentată, cel puțin deocamdată, ca o structură menită să limiteze dezvoltarea industriei. Din declarațiile publice ale lui Trump reiese că obiectivul anunțat este supravegherea sectorului și intervenția în cazul utilizărilor ilegale, menținând în același timp ritmul dezvoltării tehnologice.

Pentru moment, detaliile despre „AI Force” rămân limitate. Trump nu a anunțat componența structurii, bugetul, autoritatea juridică sau calendarul operațional al acesteia.

Următorul element concret va fi numirea responsabilului pentru inteligența artificială. Până atunci, anunțul din 19 septembrie reprezintă o declarație de intenție a administrației americane, în timp ce principalele măsuri deja adoptate privind AI sunt cele referitoare la inovare, securitate cibernetică și utilizarea tehnologiei în domeniul securității naționale.