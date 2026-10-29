Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a ajuns în atenția serviciilor americane de informații după ce anchetatorii au identificat o posibilă legătură între acesta și o femeie de afaceri din China, suspectată că desfășura activități de spionaj în beneficiul Beijingului. Potrivit The New York Times, investigația o vizează pe Alice Huang, cunoscută și sub numele Huang Le, care ocupa o funcție de conducere în cadrul Megaspeed, o companie din Singapore care operează centre de date.

Autoritățile americane suspectează că firma ar fi contribuit la facilitarea accesului unor companii chineze la cipurile Nvidia, în ciuda restricțiilor impuse de Washington.

Investigația privind activitatea Megaspeed a început la sfârșitul anului 2024, după ce autoritățile au descoperit cipuri Nvidia încă ambalate într-un centru de date din Malaezia. Verificările efectuate ulterior au condus către Alice Huang, despre care serviciile de informații americane suspectează că ar fi furnizat Beijingului date obținute prin intermediul relațiilor dezvoltate în industria inteligenței artificiale.

În timpul monitorizării acesteia, anchetatorii au identificat și întâlniri repetate cu Jensen Huang, directorul general al Nvidia.

Cei doi au fost fotografiați împreună în Taipei, în iunie 2024. Ulterior, în mai 2025, au fost observați la ieșirea de la o cină de afaceri. Deși poartă același nume de familie, Jensen Huang și Alice Huang nu sunt rude.

Investigația nu a identificat dovezi că Jensen Huang ar fi cunoscut presupusele activități de spionaj ale femeii de afaceri sau că ar fi transmis intenționat informații confidențiale.

Compania Nvidia a respins sugestiile privind un eventual transfer de secrete către Megaspeed. Reprezentanții producătorului american au susținut că firma din Singapore a avut acces exclusiv la „informaţii comerciale obişnuite”, fără a primi secrete industriale sau date care ar putea afecta securitatea națională a Statelor Unite.

Nvidia a argumentat că întâlnirile dintre directorul general și reprezentanții companiilor partenere fac parte din activitatea comercială obișnuită.

Potrivit investigației, președintele american Donald Trump ar fi fost informat în 2025 despre suspiciunile serviciilor de informații privind activitatea lui Alice Huang. Cu toate acestea, liderul de la Casa Albă nu ar fi dispus măsuri în urma informării, în contextul preocupărilor legate de relațiile comerciale dintre Statele Unite și China.

Jensen Huang susținuse anterior, în discuțiile cu administrația americană, relaxarea restricțiilor privind exporturile de cipuri avansate către piața chineză.

În același timp, directorul general al Nvidia nu ar fi primit niciun avertisment oficial din partea serviciilor americane referitor la posibilitatea de a fi vizat de o operațiune de spionaj. The New York Times nu susține că Jensen Huang ar fi colaborat în mod conștient cu serviciile de informații chineze și nici că acesta ar fi transmis documente clasificate.

Din informațiile prezentate în investigație, șeful Nvidia apare ca o posibilă țintă a unei operațiuni de spionaj, nu ca persoană acuzată de participarea la aceasta.