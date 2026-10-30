Senatorul brazilian Flavio Bolsonaro, fiul fostului preşedinte Jair Bolsonaro, a ajuns miercuri la Miami, în Statele Unite, după ce a părăsit Brazilia şi a traversat Argentina şi Ecuador la bordul unui avion privat. Zborul a fost rezervat şi plătit de un intermediar din sectorul aeronautic, care a transferat 150.000 de dolari dintr-un cont bancar american, a declarat proprietarul companiei aeriene pentru AFP.

Luis Grande, proprietarul companiei argentiniene Baires Fly, a confirmat că plata pentru avion a fost făcută prin intermediul unui broker stabilit în Statele Unite, pe care îl cunoaşte de aproximativ zece ani.

„Am fost angajat de un «broker» (intermediar) pe care îl cunosc de zece ani şi care locuieşte în Statele Unite”, a declarat Luis Grande pentru AFP, într-un interviu telefonic acordat din Florida.

Potrivit antreprenorului argentinian, intermediarul, care deţine atât cetăţenie argentiniană, cât şi americană, i-a transferat 150.000 de dolari dintr-un cont deschis la o bancă din Statele Unite într-un cont bancar din Argentina. Grande a refuzat să dezvăluie identitatea acestuia şi a precizat că nu îl cunoaşte pe clientul brokerului.

Publicaţia The New York Times a relatat joi că avionul ar fi fost închiriat de Jason Miller, consilier al preşedintelui american Donald Trump.

Casa Albă nu a făcut nicio declaraţie în legătură cu această informaţie. Proprietarul companiei Baires Fly a precizat că relaţia sa contractuală a fost cu intermediarul, nu cu persoana care ar fi comandat închirierea aeronavei.

Potrivit autorităţilor argentiniene pentru imigrare, Flavio Bolsonaro s-a îmbarcat marţi seara într-un avion privat pe aeroportul din Puerto Iguazú, în nord-estul Argentinei. El ajunsese în această ţară pe cale terestră, venind din Brazilia, cu aproximativ 40 de minute înainte de îmbarcare.

Deocamdată, nu se ştie cum a ajuns senatorul de la Brasília în zona de frontieră dintre cele două ţări. Ulterior, acesta a călătorit prin Ecuador şi a ajuns miercuri la Miami, în Florida, împreună cu familia sa.

Senatorul conservator, în vârstă de 45 de ani, nu şi-a recunoscut înfrângerea în faţa preşedintelui în exerciţiu, Luiz Inácio Lula da Silva, la alegerile prezidenţiale de duminică. El a declarat că intenţionează să conducă opoziţia braziliană din Statele Unite.

Fiul fostului preşedinte brazilian de extremă dreapta Jair Bolsonaro este vizat de mai multe anchete în Brazilia, inclusiv în legătură cu suspiciuni de spălare de bani.