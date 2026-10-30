Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a dezvăluit că a suferit o mică intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea unui cancer de piele. Explicația a venit după ce două pansamente vizibile pe fața sa, într-o înregistrare video publicată pe rețeaua X.

Într-o primă reacție, Lagarde a explicat că plasturii sunt consecința unei „mici intervenții chirurgicale” efectuate la începutul săptămânii. Ea a îndemnat publicul să respecte recomandările medicilor și să își verifice pielea în mod regulat.

Ulterior, într-un mesaj video intern adresat angajaților BCE, șefa instituției a oferit mai multe detalii despre intervenție și a făcut o remarcă ironică referitoare la aspectul său.

„Știu că arăt ciudat. Nu e vorba de kick-boxing în Thailanda”, a spus Lagarde, făcând referire la participarea sa la reuniunile anuale ale Fondului Monetar Internațional, organizate la Bangkok la începutul acestei luni.

„E doar un mic cancer de piele care trebuia îndepărtat”, a explicat președinta BCE.

Instituția a refuzat să ofere comentarii suplimentare, făcând trimitere la declarația publică anterioară a lui Lagarde.

Just to avoid any social media chatter: the plasters on my face are due to a small surgery earlier in the week. Follow doctor’s orders and get your skin checked regularly! — Christine Lagarde (@Lagarde) October 29, 2026

Dezvăluirea privind intervenția medicală a venit în aceeași perioadă în care Christine Lagarde a clarificat și viitorul său profesional.

Joi dimineață, aceasta a anunțat că va demisiona din funcția de președintă a Băncii Centrale Europene pe 7 februarie 2027, înainte de încheierea oficială a mandatului, programată pentru luna octombrie a aceluiași an.

Decizia pune capăt speculațiilor care au durat mai multe luni cu privire la viitorul său la conducerea instituției.

BCE nu a comunicat care sunt planurile imediate ale lui Lagarde după plecare. Anterior, aceasta a lăsat să se înțeleagă că ar putea fi interesată de implicarea în cursa prezidențială din Franța, din 2027.

Un oficial familiarizat cu decizia lui Lagarde, citat de POLITICO sub protecția anonimatului, a declarat că aceasta a ales să plece cu aproape un an înainte de încheierea mandatului pentru a avea mai multă libertate de exprimare și posibilitatea de a se implica în chestiuni care nu țin de politica monetară.

Potrivit aceleiași surse, Lagarde consideră că nu poate rămâne neutră în fața evoluțiilor din Franța și din lume.

Președinta BCE a reluat ulterior această explicație într-o postare pe X, în care a precizat: „Voi părăsi BCE în februarie 2027, deoarece doresc să am libertatea de a vorbi, libertatea de exprimare și libertatea de a mă implica în chestiuni care nu țin de politica monetară”.