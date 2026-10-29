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Christine Lagarde pleacă de la conducerea BCE pe 7 februarie. Succesiunea intră în prim-plan

Christine Lagarde pleacă de la conducerea BCE pe 7 februarie. Succesiunea intră în prim-planChristine Lagarde / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, va părăsi funcția pe 7 februarie 2027, cu aproape nouă luni înainte de încheierea mandatului său, programată pentru 31 octombrie 2027, potrivit Associated Press.

BCE a confirmat decizia joi, 29 octombrie, precizând că Lagarde a informat Consiliul Guvernatorilor și pe președintele Consiliului European, António Costa.

Plecarea anticipată deschide procedura de desemnare a unui nou președinte al instituției cu sediul la Frankfurt, responsabilă de politica monetară a zonei euro. Succesorul va fi numit de Consiliul European, potrivit procedurii prevăzute de tratatele Uniunii Europene.

Schimbarea are loc într-un moment important pentru economia europeană, în care deciziile privind dobânzile și stabilitatea prețurilor influențează costurile creditelor, economiile populației și activitatea companiilor.

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BCE confirmă data plecării lui Christine Lagarde

Potrivit comunicatului publicat de Banca Centrală Europeană la 29 octombrie 2026, Christine Lagarde și-a informat colegii din Consiliul Guvernatorilor, precum și pe António Costa, despre decizia de a renunța la funcție începând cu 7 februarie 2027. Instituția a transmis că membrii Consiliului Guvernatorilor i-au mulțumit pentru activitate și i-au oferit o îndelungată ovație în picioare.

Lagarde a preluat conducerea BCE la 1 noiembrie 2019, după ce a condus Fondul Monetar Internațional. Mandatul său de opt ani urma să se încheie la sfârșitul lunii octombrie 2027, însă decizia anunțată joi reduce perioada petrecută în funcție cu aproape nouă luni.

Până la plecarea efectivă, Lagarde va continua să conducă instituția și să participe la procesul de stabilire a politicii monetare a zonei euro.

Cine va decide numirea noului președinte al BCE

Desemnarea succesorului îi revine Consiliului European, în conformitate cu articolul 283 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Procedura presupune implicarea liderilor statelor membre și consultarea instituțiilor europene prevăzute de tratat.

BCE

BCE/ Sursa foto: Arhiva EVZ

Numele viitorului președinte nu a fost anunțat în comunicatul BCE din 29 octombrie. Prin urmare, orice variantă privind succesorul trebuie tratată ca o posibilitate până la publicarea unei decizii oficiale.

Plecarea anticipată a fost discutată în ultimele luni, după ce Lagarde a lăsat deschisă posibilitatea de a nu-și duce mandatul până la capăt. Într-un interviu acordat postului irlandez RTÉ în septembrie, ea a confirmat că va pleca în 2027, fără să precizeze atunci data exactă. Reuters a relatat, de asemenea, despre discuțiile privind posibilii succesori și negocierile dintre statele europene.

De ce este importantă schimbarea pentru economia europeană

Președintele BCE are un rol central în coordonarea politicii monetare a zonei euro. Instituția stabilește dobânzile de referință și urmărește menținerea stabilității prețurilor, iar deciziile sale se reflectă în condițiile de finanțare pentru gospodării, firme și state.

Schimbarea conducerii nu înseamnă automat o modificare a politicii monetare. Deciziile privind dobânzile sunt adoptate de Consiliul Guvernatorilor, iar direcția viitoare va depinde de evoluția inflației, de perspectivele economice și de evaluarea riscurilor.

Numirea unui nou președinte va fi urmărită îndeaproape de piețele financiare, deoarece pozițiile viitorului lider în privința inflației și a dobânzilor pot influența așteptările investitorilor. Totuși, efectele concrete nu pot fi stabilite înainte de a fi cunoscute persoana desemnată și prioritățile acesteia.

 

Christine Lagarde urmează să părăsească președinția BCE pe 7 februarie 2027. Până atunci, instituția își va continua activitatea sub conducerea sa, în timp ce procesul de identificare și numire a succesorului va reveni autorităților europene competente.

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