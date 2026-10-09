Republica Moldova ar putea face un nou pas spre aderarea la Uniunea Europeană săptămâna viitoare, când sunt așteptate să fie deschise încă două clustere de negociere. Celelalte grupuri de capitole ar urma să fie lansate până la sfârșitul anului, potrivit unui anunț făcut joi, 8 octombrie, de președintele Consiliului European, António Costa, după o convorbire telefonică cu președinta Maia Sandu.

Discuția dintre cei doi lideri a vizat atât evoluția negocierilor pentru integrarea europeană, cât și provocările de securitate cu care se confruntă Republica Moldova, pe fondul intensificării acțiunilor hibride atribuite Rusiei.

„Am avut astăzi o discuție telefonică bună cu președinta Maia Sandu. Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană rămâne angajamentul nostru comun. Așteptăm cu interes deschiderea a două grupuri de capitole de negociere săptămâna viitoare, urmând ca toate celelalte grupuri rămase să fie deschise până la sfârșitul anului”, a scris António Costa pe platforma X.

Președintele Consiliului European a abordat și riscurile de securitate cu care se confruntă statul moldovean, subliniind poziția comună a Uniunii Europene față de acțiunile Rusiei.

„Am discutat și despre situația de securitate a Republicii Moldova. Uniunea Europeană este unită în răspunsul său la campaniile hibride tot mai iresponsabile ale Rusiei”, a punctat președintele Consiliului European.

La rândul său, Maia Sandu a transmis că Republica Moldova este pregătită să deschidă toate grupurile de capitole de negociere și că reformele necesare integrării europene continuă potrivit calendarului stabilit.

Șefa statului a avut convorbirea cu António Costa înaintea reuniunii Consiliului European programate pentru 15 și 16 octombrie.

„Am avut astăzi o discuție bună cu António Costa, înaintea reuniunii Consiliului European de săptămâna viitoare. Republica Moldova este pregătită să deschidă toate grupurile de capitole de negociere, iar reformele noastre avansează conform planului. Îți mulțumesc, António, pentru sprijinul constant acordat parcursului european al Republicii Moldova”, a scris Maia Sandu pe X.

Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat pe 5 octombrie că Republica Moldova înregistrează progrese importante în procesul de aderare și că se așteaptă ca alte două clustere de negociere să fie deschise în curând.

O zi mai târziu, oficialul european a inclus Republica Moldova, alături de Muntenegru, Albania și Ucraina, printre statele aflate în fruntea procesului de integrare europeană.

Pentru aceste patru țări, Comisia Europeană urmează să prezinte, pe 28 octombrie, foi de parcurs care vor cuprinde etapele următoare ale aderării, termene orientative și obiective concrete.

Într-un interviu acordat postului Moldova 1, Marta Kos a afirmat că Republica Moldova ar putea deveni membră a Uniunii Europene până în 2030, dacă va continua să obțină rezultate și să aplice reformele în ritmul actual.

Negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană sunt structurate în 33 de capitole, reunite în șase clustere. Această organizare grupează domeniile de negociere în funcție de tematicile comune și urmărește să facă procesul mai eficient.

Până în prezent, Republica Moldova a deschis două dintre cele șase clustere. Primul, intitulat „Valori fundamentale”, a fost lansat în iunie, iar cel de-al doilea, „Relații externe”, în iulie.

Autoritățile de la Chișinău și Bruxelles și-au stabilit obiectivul de a deschide toate cele șase clustere până la finalul anului. Deschiderea a încă două grupuri săptămâna viitoare ar reprezenta un nou pas spre îndeplinirea acestui calendar.