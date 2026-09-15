Monden

Harry și Meghan, ținta glumelor în Marea Britanie. Dispută despre bani între rege și prinț

Harry și Meghan, ținta glumelor în Marea Britanie. Dispută despre bani între rege și prințPrințul Harry și Meghan Markle / sursa foto: captură YouTube
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Prințul Harry și Meghan Markle abia reveniseră pe teritoriul britanic când au devenit ținta unui val de glume în versiunea britanică a emisiunii „Saturday Night Live”. Sketch-ul a ironizat relația celor doi cu familia regală, contractul lor cu Netflix și proiectele de lifestyle ale lui Meghan Markle.

Meghan și rețeta de gheață

Sceneta îi prezintă la început pe Regele Charles al III-lea și Regina Camilla într-un weekend liniștit la Balmoral. Momentul este întrerupt de apariția lui Harry și Meghan, interpretați de Jack Shep și Ayoade Bamgboye.

Producția nu a ratat ocazia de a face referire la serialul lui Meghan de pe Netflix, „With Love, Meghan”. În sketch, personajul interpretat de Bamgboye îi oferă Camillei o tavă cu cuburi de gheață drept cadou.

„Este gheață. Am făcut-o eu. Îți pot da rețeta. Mă pricep destul de bine la bucătărie”, spune personajul Meghan, înainte ca replica lui Harry să adauge o nouă ironie: „Este adevărat. Ea angajează cei mai buni bucătari.”

Dispută despre bani între Regele Charles și prințul Harry

Glumele au continuat și în privința contractului cu Netflix. În timp ce Harry și Meghan sunt prezentați manifestându-și afecțiunea în mod ostentativ, Charles îi întreabă dacă nu cumva s-au întors în Marea Britanie după ce au cheltuit banii obținuți de la compania de streaming.

„Nu-mi spune că ați cheltuit deja toți banii de la Netflix”, glumește personajul Regelui Charles.

Regina Camilla și Regele Charles

Regina Camilla și Regele Charles. Sursă foto: Facebook

„Tată, au fost 60 de milioane de dolari! Cât trebuiau să dureze?”, răspunde Harry în scenetă.

Revenirea cuplului în Marea Britanie a avut loc la sfârșitul lunii august. Cei doi copii ai lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, au început cursurile la școli britanice în luna septembrie. Familia intenționează să locuiască într-o reședință privată din afara Londrei.

Harry și Meghan nu revin la pozițiile anterioare

Mutarea nu schimbă însă statutul celor doi în cadrul monarhiei britanice. Palatul Buckingham a transmis că Harry și Meghan nu vor reveni la îndatoririle oficiale și că poziția lor rămâne aceeași ca după retragerea din rolurile de membri activi ai familiei regale, în 2020.

O scrisoare transmisă în numele Regelui Charles precizează că cei doi sunt considerați, în esență, persoane private, cu activități comerciale și caritabile. Titlurile de „His Royal Highness” și „Her Royal Highness” rămân suspendate și nu sunt folosite.

Documentul a fost transmis de Lord Chamberlain, cel mai înalt oficial al Casei Regale, către reprezentanți ai guvernului, armatei și autorităților locale, pentru a clarifica faptul că schimbarea domiciliului nu înseamnă și o schimbare a statutului regal.

Stiri calde

06:48 - Manchester United, eliminată după un colaps incredibil. A condus cu 2-0, dar Brighton a întors meciul în 69 de minute

06:42 - Fratele prințesei Dianei susține că regele Charles voia să fie uitată rapid. Răspunsul Palatului Buckingham, după 29 ...

06:34 - Prognoza meteo, 17 septembrie. Ploile revin în mai multe regiuni

06:29 - Barcelona, recital de goluri în LaLiga. Raphinha a făcut spectacol în victoria cu 7-2

06:24 - A murit Sunny, cățelușa familiei Obama. A sărit gardurile Casei Albe și a fost alintată de un președinte și un papă

06:16 - Calendar creștin ortodox, 17 septembrie. Sfânta Mucenița Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis

HAI România!

Protestul oierilor ascunde o miză de sute de milioane. Contractele externe, în pericol

Protestul oierilor ascunde o miză de sute de milioane. Contractele externe, în pericol

Ciobanul Bolojan atacat de lupul cu blană de AUR!

Ciobanul Bolojan atacat de lupul cu blană de AUR!

Cum a scăpat Bolojan de protestul care l-ar fi trimis acasă

Cum a scăpat Bolojan de protestul care l-ar fi trimis acasă

Proiecte speciale