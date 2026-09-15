Prințul Harry și Meghan Markle abia reveniseră pe teritoriul britanic când au devenit ținta unui val de glume în versiunea britanică a emisiunii „Saturday Night Live”. Sketch-ul a ironizat relația celor doi cu familia regală, contractul lor cu Netflix și proiectele de lifestyle ale lui Meghan Markle.

Sceneta îi prezintă la început pe Regele Charles al III-lea și Regina Camilla într-un weekend liniștit la Balmoral. Momentul este întrerupt de apariția lui Harry și Meghan, interpretați de Jack Shep și Ayoade Bamgboye.

Producția nu a ratat ocazia de a face referire la serialul lui Meghan de pe Netflix, „With Love, Meghan”. În sketch, personajul interpretat de Bamgboye îi oferă Camillei o tavă cu cuburi de gheață drept cadou.

„Este gheață. Am făcut-o eu. Îți pot da rețeta. Mă pricep destul de bine la bucătărie”, spune personajul Meghan, înainte ca replica lui Harry să adauge o nouă ironie: „Este adevărat. Ea angajează cei mai buni bucătari.”

Glumele au continuat și în privința contractului cu Netflix. În timp ce Harry și Meghan sunt prezentați manifestându-și afecțiunea în mod ostentativ, Charles îi întreabă dacă nu cumva s-au întors în Marea Britanie după ce au cheltuit banii obținuți de la compania de streaming.

„Nu-mi spune că ați cheltuit deja toți banii de la Netflix”, glumește personajul Regelui Charles.

„Tată, au fost 60 de milioane de dolari! Cât trebuiau să dureze?”, răspunde Harry în scenetă.

Revenirea cuplului în Marea Britanie a avut loc la sfârșitul lunii august. Cei doi copii ai lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, au început cursurile la școli britanice în luna septembrie. Familia intenționează să locuiască într-o reședință privată din afara Londrei.

Mutarea nu schimbă însă statutul celor doi în cadrul monarhiei britanice. Palatul Buckingham a transmis că Harry și Meghan nu vor reveni la îndatoririle oficiale și că poziția lor rămâne aceeași ca după retragerea din rolurile de membri activi ai familiei regale, în 2020.

O scrisoare transmisă în numele Regelui Charles precizează că cei doi sunt considerați, în esență, persoane private, cu activități comerciale și caritabile. Titlurile de „His Royal Highness” și „Her Royal Highness” rămân suspendate și nu sunt folosite.

Documentul a fost transmis de Lord Chamberlain, cel mai înalt oficial al Casei Regale, către reprezentanți ai guvernului, armatei și autorităților locale, pentru a clarifica faptul că schimbarea domiciliului nu înseamnă și o schimbare a statutului regal.