Meghan Markle și Prințul Harry au plătit o sumă de șase cifre pentru a zbura cu un avion privat de la Los Angeles la Birmingham, scrie Page Six.

Cei doi au închiriat un avion privat prin intermediul Planet 9, o companie globală de aviație privată, care costă 12.000 de dolari pe oră, iar zborul Losa Angeles - Birgminham durează 10 ore, conform estimărilor.

Avionul privat dispune de două băi, scaune confortabile pentru până la 13 pasageri, cinci paturi cu o capacitate de șase persoane și spațiu de depozitare pentru 12 până la 15 valize medii.

Conform Planet 9, Bombardier Global Express XRS a fost recondiționat în 2023.

O sursă a declarat că Harry și Meghan au optat pentru un avion privat pentru a-i putea aduce în Marea Britanie pe câinii familiei lor, un labrador negru și un beagle.

Oamenii au relatat că familia își lasă găinile la casa lor din Montecito.

Găinile Archie’s Chick Inn - numite după fiul lor în vârstă de 7 ani - au fost prezentate în serialul Netflix al lui Markle, „With Love, Meghan”. Cei doi au în comun și o fiică, Lilibet, în vârstă de 5 ani.

Meghan Markle și Harry au anunțat recent că se vor muta înapoi în Marea Britanie luna aceasta pentru o „perioadă extinsă” la șase ani după ce au părăsit Regatul Unit și s-au mutat în Montecito, California.

„Palatul a fost informat despre mutare”, a confirmat o sursă pentru Page Six. Regele Charles a fost informat că Ducele și Ducesa de Sussex se vor întoarce în Marea Britanie cu câteva zile înainte ca vestea să ajungă la public.

O sursă din interiorul familiei a declarat pentru Page Six motivul din spatele deciziei: „Știu că Charles este motivul pentru care se mută înapoi”.

Charles - care și-a anunțat lupta cu cancerul în februarie 2024 - „așteaptă cu nerăbdare” să petreacă timp cu fiul și nora sa, precum și cu nepoții, a susținut sursa.

The Sun a relatat că se vor muta într-o „reședință non-regală” și „își vor continua afacerile”. Nu vor lucra cu membri ai familiei regale.

Se așteaptă ca cei doi copii să înceapă școala în Anglia la sfârșitul acestei luni.

Cuplul s-a retras din îndatoririle regale în 2020.

În martie 2021, Markle și Harry au stat de vorbă cu Oprah Winfrey despre renunțarea la rolurile lor de membri ai familiei regale active.

Actrița din „Suits” - care este birasială - a susținut că membrii familiei regale aveau îngrijorări cu privire la culoarea pielii fiului lor înainte de nașterea acestuia.

La acea vreme, Prințul William a apărat familia regală și a spus că membrii familiei regale „nu sunt deloc o familie rasistă”. Regina Elisabeta a II-a a răspuns că „întreaga familie este întristată” și că „problemele ridicate, în special cea legată de rasă, sunt îngrijorătoare”.

În memoriile sale din 2023, „Spare”, Harry l-a acuzat pe William că l-a atacat fizic, printre alte acuzații. Cei doi - împreună cu soțiile lor - rămân înstrăinați și astăzi.

Familia Sussex a căutat o casă în Cotswolds, care este aproape de casa Highgrove a lui Charles și Camilla. Comentatorul regal Tom Sykes a declarat pentru Page Six despre zonă: „Evident, acolo a crescut, locuind cu tatăl și fratele său acolo și are amintiri frumoase.”