Prințul Harry și Meghan ajung miercuri în Marea Britanie

Update 18:04. Conform celor mai recente informații vehiculate în presa internațională, cei doi parteneri au ajuns în Marea Britanie.

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Prințul Harry, Meghan Markle și copiii lor, Archie și Lilibet, se întorc miercuri în Marea Britanie, cu un zbor privat din California, potrivit BBC. Un purtător de cuvânt al celor doi a declarat: „Nu este ceva despre care vom comenta”.

Săptămâna trecută, s-a raportat că cuplul se va muta în Marea Britanie în august. Nu se vor întoarce la îndatoririle oficiale, ci vor locui în Marea Britanie ca membri ai familiei regale care nu lucrează.

Se crede că familia se va stabili la o proprietate privată în afara Londrei, în zona Cotswolds.

Archie și Lilibet au fost înscriși la școală, iar noul semestru urmează să înceapă săptămâna viitoare.

Cei doi au părăsit Marea Britanie și s-au retras din îndatoririle lor regale la începutul anului 2020, înainte de a se stabili în California în martie a acelui an.

Regele Charles a fost informat despre mutare la începutul acestei luni. Familia l-a vizitat pe rege la casa sa din Highgrove în iulie a acestui an, dar se înțelege că mutarea nu a fost discutată.

Prințul și Prințesa de Wales au fost, de asemenea, informați despre planurile lor.

Prințul Harry și Meghan Markle nu au mai fost împreună în Regatul Unit din 2022, când au participat la înmormântarea Reginei Elisabeta a II-a.

Securitatea familiei Sussex în Regatul Unit a fost subiect de dezbatere de când a apărut vestea întoarcerii lor.

Anul trecut, Prințul Harry a pierdut o acțiune în justiție privind nivelurile de securitate la care are dreptul el și familia sa în timp ce se află în țară.

Ducele a încercat să anuleze o decizie care i-a redus securitatea după ce a încetat să mai fie membru al familiei regale și s-a mutat în SUA.

Nu este clar ce prevederi vor fi luate pentru securitatea lor în Regatul Unit și cine va plăti pentru aceasta.

După anunțul revenirii intenționate a familiei Sussex, un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a declarat că deciziile privind securitatea membrilor familiei regale au fost luate de Comitetul Executiv pentru Protecția Regalității și a Personalităților Publice (Ravec), iar sistemul de securitate de protecție al guvernului britanic a fost „riguros și proporțional”.

Prințul Harry a declarat anterior că îngrijorările legate de siguranță l-au împiedicat să vină în Marea Britanie și să-și aducă soția și copiii.

Luna trecută, ducele și alte șase persoane publice au pierdut procesul de la Înalta Curte privind confidențialitatea datelor împotriva editorului Daily Mail and Mail.

Aceștia riscă să plătească până la 34,5 milioane de lire sterline către Associated Newspapers reprezentând cheltuieli de judecată.