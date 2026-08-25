Acuzații dure pentru Meghan Markle: snoabă și grosolană

Meghan Markle a avut probleme în a-și asigura menajere la conacul din Montecito, California, înainte ca familia să se mute înapoi în Marea Britanie, din cauză că se purta snob și grosolan cu oamenii pe care îi intervieva, scrie Page Six.

„A avut probleme în a angaja menajere pentru că multe dintre menajerele din Montecito nu voiau să lucreze pentru ea”, a declarat o sursă în exclusivitate pentru Page Six.

„Meghan intervieva oamenii singură și putea părea foarte snoabă și grosolană”, a declarat sursa.

„Unii dintre ei erau atât de ofensați de felul în care le vorbea, încât a început să se răspândească vorba”, a adăugat persoana în cauză

Sursa a declarat că presupusa reputație a Ducesei de Sussex printre menajerele locale a devenit în cele din urmă un fel de glumă repetată în enclava elegantă din California.

„S-a ajuns la punctul în care oamenii glumeau că toate menajerele din Montecito o urăsc”, a adăugat sursa.

Reprezentanții lui Harry și Meghan nu au răspuns solicitărilor de comentarii ale Page Six.

În iunie 2025, patru membri ai personalului au părăsit echipa lui Meghan Markle și a Prințului Harry, a confirmat Page Six la acea vreme.

Kyle Boulia, secretarul de presă adjunct al cuplului din Los Angeles, și Charlie Gipson, ofițerul lor de presă din Marea Britanie, și-au părăsit discret funcțiile după ce cuplul a angajat noi consilieri.

O sursă a confirmat, de asemenea, că doi membri ai echipei lor private și-au părăsit, de asemenea, funcțiile în ultimele săptămâni.

În perioada în care Meghan Markle a fost membru al familiei regale în Marea Britanie, ea a fost acuzată de hărțuire de angajații palatului, ceea ce a dus la lansarea unei anchete de către Palat. Concluziile nu au fost niciodată publicate, iar Markle a negat acuzațiile.

Markle, în vârstă de 45 de ani, și soțul ei, Prințul Harry, în vârstă de 41 de ani, au numit eleganta comunitate din comitatul Santa Barbara „acasă” din 2020, după ce s-au retras din funcția de membri seniori ai familiei regale și s-au mutat în California.

După cum s-a relatat anterior, mai mulți vecini sunt pregătiți pentru puțin mai multă pace și liniște, pe fondul veștii că familia Sussex se mută înapoi în Marea Britanie.

„Când am auzit prima dată că Harry și Meghan se mută în Montecito, au existat cu siguranță unele îngrijorări”, a declarat un rezident local în exclusivitate pentru Page Six.

„Exista deja atât de multă presă negativă și atenție în jurul lor și al familiei regale și cred că oamenii erau îngrijorați de ce fel de lumină ar putea aduce acest lucru într-o comunitate atât de liniștită.”

Sursa noastră a remarcat că acum, când Prințul Harry și Meghan se mută înapoi în Marea Britanie, „nu ar putea fi mai încântați”.

„Montecito este un loc foarte privat și liniștit și cred că mulți oameni de aici vor fi bucuroși să vadă că lucrurile revin la o liniște mai accentuată”, a continuat sursa.

Persoana din interior a subliniat însă că poate vorbi doar în numele său și al altor locuitori cu care a vorbit - nu în numele întregii comunități Montecito.

Deși Montecito găzduiește mulți alți locuitori celebri, inclusiv Oprah Winfrey și Rob Lowe, localnicul a spus că Harry și Meghan au adus un nivel neobișnuit de atenție din partea presei asupra comunității în mod normal liniștite.

Harry și Meghan intenționează să se întoarcă în Regatul Unit cu copiii lor - Prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de 5 ani - la sfârșitul lunii pentru o „perioadă prelungită”.

Întoarcerea lor în țara natală a lui Harry are loc la șase ani după plecarea dramatică a cuplului din viața regală, care a devenit cunoscută pe scară largă sub numele de „Megxit”.

Se așteaptă ca Harry și Meghan să rămână „membri neactivi” ai familiei regale și să continue să-și facă afacerile în timp ce locuiesc în Marea Britanie.