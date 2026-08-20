Prințul Harry și Meghan se întorc în Regatul Unit. Culisele deciziei

Prințul Harry și soția sa Meghan intenționează să se mute din SUA, la sfârșitul acestei luni, într-o reședință privată, neregală, în afara Londrei, conform informațiilor publicate pentru prima dată de Daily Telegraph și Sun, verificate de BBC.

Copiii cuplului, Prințul Archie, în vârstă de șapte ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de cinci ani, sunt înscriși la o școală britanică în septembrie.

Regele Charles a fost informat despre mutare duminică. În prezent, nu există planuri ca Prințul Harry sau Meghan să își reia rolurile de membri ai familiei regale.

Harry, Meghan și copiii lor l-au vizitat pe Rege la reședința sa din Highgrove în iulie anul acesta, dar se înțelege că mutarea nu a fost discutată.

BBC spune că Regele nu era la curent cu mutarea înainte de weekendul trecut, dar salută oportunitatea de a vedea mai mulți membri ai familiei în mod privat și personal.

Nu se așteaptă nicio modificare a statutului oficial al Prințului Harry și a lui Meghan, iar aceștia vor rămâne persoane private.

Harry și Meghan au părăsit Regatul Unit și s-au retras din îndatoririle lor regale la începutul anului 2020, înainte de a se stabili în California în luna martie a acelui an.

Relațiile de familie au fost tensionate de atunci, vizita din iulie la Rege și Regina Camilla fiind un eveniment cheie în relația lor.

Palatul a descris întâlnirea de la reședința privată a Regelui din Gloucestershire drept o „ocazie privată de familie”.

A fost prima dată când Regele și-a văzut nepoții în persoană în mai bine de patru ani.

Prințul Harry și Meghan nu mai fuseseră împreună în Regatul Unit din 2022, când au participat la înmormântarea Reginei Elisabeta a II-a.

Securitatea cuplului a fost mult timp un punct de tensiune, vizita din iulie fiind reconsiderată deoarece cererea ducelui de protecție polițienească a fost respinsă.

Anul trecut, Prințul Harry a pierdut o contestație privind nivelurile de securitate la care el și familia sa au dreptul în Regatul Unit.

El a încercat să anuleze o decizie care i-a redus securitatea după ce a încetat să mai fie membru al familiei regale și s-a mutat în SUA cu Meghan.

Copiii familiei, Archie și Lilibet, sunt înscriși la școlile din Marea Britanie

După anunțul revenirii intenționate a familiei Sussex, un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a declarat că deciziile privind securitatea membrilor familiei regale au fost luate de Comitetul Executiv pentru Protecția Regalității și a Personalităților Publice (Ravec), iar sistemul de securitate de protecție al guvernului britanic a fost „riguros și proporțional”.

Prințul Harry a declarat anterior că grijile legate de siguranță l-au împiedicat să vină în Marea Britanie și să-și aducă soția și copiii.

În timpul vizitei sale din iulie, Harry și-a promovat Jocurile Invictus pentru militarii răniți, bărbați și femei, care vor fi găzduite la Birmingham anul viitor.

David Wiseman, directorul de programe și strategie de la Fundația Invictus Games, a declarat pentru BBC că revenirea Prințului Harry în Marea Britanie la timp pentru evenimentul de la Birmingham de anul viitor este o „veste excelentă”.

„Voi fi foarte încântat să fie înapoi în țară. Mutarea este stresantă pentru oricine, așa că sper că totul va merge bine și că copiii se vor acomoda bine la școală”, a adăugat el.

Această vizită a fost umbrită de pierderea sa la Înalta Curte într-un proces de confidențialitate intentat împotriva Associated Newspapers, editorul Daily Mail și Mail on Sunday.

Prințul Harry și alte câteva personalități cunoscute au susținut că grupul de presă a folosit metode ilegale pentru a obține informații pentru articole, acuzații care au fost negate de Associated Newspapers.

Ducele de Sussex s-a plâns de intruziunea presei în relația sa cu Meghan și a declarat instanței în ianuarie: „I-au făcut viața soției mele o adevărată mizerie”. Dar procesul a fost pierdut, iar acum are de plătit despăgubiri.