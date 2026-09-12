Ceapa este un ingredient de bază în majoritatea rețetelor, oferind o aromă inconfundabilă preparatelor culinare. Cu toate acestea, pregătirea ei reprezintă o adevărată provocare din cauza substanțelor chimice eliberate în timpul tăierii. Aceste gaze irită ochii și provoacă lăcrimare abundentă. Din fericire, există câteva trucuri simple și la îndemână care pot transforma această sarcină neplăcută într-o activitate rapidă și fără disconfort.

Atunci când feliezi o ceapă, distrugi celulele acesteia, eliberând o enzimă numită aliinază. Aceasta reacționează cu compușii pe bază de sulf și formează un gaz volatil. În momentul în care gazul ajunge la nivelul ochilor, intră în contact cu umiditatea naturală a acestora și se transformă într-o cantitate mică de acid sulfuric diluat. Organismul reacționează imediat prin producerea de lacrimi pentru a spăla substanța iritantă.

Una dintre cele mai eficiente metode de a reduce lăcrimarea este scăderea temperaturii legumei. Pune ceapa în frigider cu cel puțin jumătate de oră înainte de a o găti sau introdu-o în congelator pentru zece minute. Frigul încetinește reacțiile chimice din interiorul legumei și reduce cantitatea de gaz eliberată în aer în timpul tăierii.

Un cuțit tocit va strivi celulele legumei în loc să le taie curat, eliberând o cantitate mult mai mare de enzime iritante. Folosirea unei lame bine ascuțite permite tăierea rapidă și precisă, reducând considerabil împrăștierea gazelor în aer. În plus, un cuțit potrivit face întreaga sarcină mult mai rapidă și mai sigură.

Cotorul cepei conține cea mai mare concentrație de compuși pe bază de sulf. Pentru a evita lăcrimarea, curăță coaja exterioară și taie ceapa în jumătate, dar lasă baza intactă în timp ce feliezi. Procedează la tocarea restului legumei și aruncă cotorul la sfârșit.

Circulația aerului joacă un rol crucial în îndepărtarea gazelor iritante. Aprinde hota la o treaptă superioară sau taie ceapa lângă o fereastră deschisă. De asemenea, poți clăti lama cuțitului cu apă rece în timpul folosirii, deoarece apa va absorbi o parte din compușii volatili înainte ca aceștia să ajungă la ochi. Applying aceste tehnici simple îți va permite să gătești rapid și fără lacrimi.