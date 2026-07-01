Ce gătești pe caniculă fără să pornești aragazul. Cinci rețete rapide
- Mădălina Sfrijan
- 1 iulie 2026, 08:59
În zilele în care temperaturile trec de 35 de grade, puțini își doresc să petreacă zeci de minute în bucătărie, cu aragazul pornit. Din fericire, există numeroase preparate care se pregătesc rapid, sunt consistente și nu necesită gătire sau implică doar ingrediente deja fierte ori coapte în prealabil. Iată cinci rețete simple, ideale pentru mesele de vară.
Salată grecească
Ingrediente:
3 roșii bine coapte
1 castravete
1 ardei gras
1 ceapă roșie
200 g brânză feta
măsline Kalamata
ulei de măsline
oregano
sare și piper
Spală și taie legumele în bucăți potrivite. Adaugă brânza feta și măslinele, apoi asezonează cu ulei de măsline, oregano, sare și piper. Se servește imediat, alături de pâine proaspătă.
Wrap cu pui și legume
Ingrediente:
2 lipii
200 g piept de pui gătit (rotisat sau rămas de la o masă anterioară)
frunze de salată
roșii
castraveți
iaurt grecesc
usturoi
mărar
Amestecă iaurtul cu usturoiul și mărarul pentru un sos rapid. Unge lipiile cu sos, adaugă legumele și bucățile de pui, apoi rulează strâns. Se pot consuma imediat sau după ce au stat puțin la frigider.
Salată cu ton și fasole
Ingrediente:
o conservă de ton în suc propriu
o conservă de fasole roșie
porumb
ceapă roșie
roșii cherry
pătrunjel
zeamă de lămâie
ulei de măsline
Scurge tonul și fasolea, apoi amestecă toate ingredientele într-un bol. Adaugă zeama de lămâie și uleiul de măsline. Este o masă sățioasă, bogată în proteine.
Gazpacho – supă rece de roșii
Ingrediente:
1 kg roșii bine coapte
1 castravete
1 ardei gras roșu
1 cățel de usturoi
2 linguri ulei de măsline
o lingură oțet
sare și piper
Toate ingredientele se pun în blender și se mixează până rezultă o cremă fină. Supa se lasă la rece cel puțin o oră înainte de servire și poate fi decorată cu cubulețe de castravete sau crutoane.
Desert rapid cu iaurt și fructe
Ingrediente:
400 g iaurt grecesc
fructe de sezon (piersici, caise, afine, zmeură sau căpșuni)
miere
nuci sau migdale
semințe de chia (opțional)
Pune iaurtul în pahare sau boluri, adaugă fructele tăiate, un strop de miere și nucile mărunțite. Desertul este răcoritor, sănătos și gata în mai puțin de cinci minute.