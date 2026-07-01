În zilele în care temperaturile trec de 35 de grade, puțini își doresc să petreacă zeci de minute în bucătărie, cu aragazul pornit. Din fericire, există numeroase preparate care se pregătesc rapid, sunt consistente și nu necesită gătire sau implică doar ingrediente deja fierte ori coapte în prealabil. Iată cinci rețete simple, ideale pentru mesele de vară.

Ingrediente:

3 roșii bine coapte

1 castravete

1 ardei gras

1 ceapă roșie

200 g brânză feta

măsline Kalamata

ulei de măsline

oregano

sare și piper

Spală și taie legumele în bucăți potrivite. Adaugă brânza feta și măslinele, apoi asezonează cu ulei de măsline, oregano, sare și piper. Se servește imediat, alături de pâine proaspătă.

Ingrediente:

2 lipii

200 g piept de pui gătit (rotisat sau rămas de la o masă anterioară)

frunze de salată

roșii

castraveți

iaurt grecesc

usturoi

mărar

Amestecă iaurtul cu usturoiul și mărarul pentru un sos rapid. Unge lipiile cu sos, adaugă legumele și bucățile de pui, apoi rulează strâns. Se pot consuma imediat sau după ce au stat puțin la frigider.

Ingrediente:

o conservă de ton în suc propriu

o conservă de fasole roșie

porumb

ceapă roșie

roșii cherry

pătrunjel

zeamă de lămâie

ulei de măsline

Scurge tonul și fasolea, apoi amestecă toate ingredientele într-un bol. Adaugă zeama de lămâie și uleiul de măsline. Este o masă sățioasă, bogată în proteine.

Ingrediente:

1 kg roșii bine coapte

1 castravete

1 ardei gras roșu

1 cățel de usturoi

2 linguri ulei de măsline

o lingură oțet

sare și piper

Toate ingredientele se pun în blender și se mixează până rezultă o cremă fină. Supa se lasă la rece cel puțin o oră înainte de servire și poate fi decorată cu cubulețe de castravete sau crutoane.

Ingrediente:

400 g iaurt grecesc

fructe de sezon (piersici, caise, afine, zmeură sau căpșuni)

miere

nuci sau migdale

semințe de chia (opțional)

Pune iaurtul în pahare sau boluri, adaugă fructele tăiate, un strop de miere și nucile mărunțite. Desertul este răcoritor, sănătos și gata în mai puțin de cinci minute.