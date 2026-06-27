Canicula îți fură somnul. Cum îți răcorești organismul fără aer condiționat

Temperaturile ridicate din timpul verii nu afectează doar confortul de peste zi, ci și calitatea somnului. În nopțile caniculare, organismul întâmpină dificultăți în procesul natural de răcire, ceea ce poate duce la adormire dificilă, treziri repetate și senzația de oboseală la trezire.

Specialiștii explică faptul că atât căldura, cât și umiditatea ridicată perturbă mecanismele prin care corpul se pregătește pentru odihnă. Chiar și persoanele care, în mod obișnuit, nu au probleme cu somnul pot resimți efectele nopților tropicale.

În mod normal, înainte de culcare, temperatura internă a corpului scade cu aproximativ un grad Celsius. Acest proces, controlat de ritmul circadian, transmite creierului că este momentul pentru odihnă și favorizează instalarea somnului.

Potrivit lui Omar El-Gohary, CEO și superintendent pharmacist la IQ Doctor, dacă temperatura din dormitor este prea ridicată, organismul nu mai reușește să se răcească eficient. În aceste condiții, timpul necesar pentru a adormi crește, somnul profund este întrerupt mai des, ritmul cardiac rămâne ridicat, iar dimineața apare senzația de oboseală și lipsă de energie.

Specialiștii recomandă menținerea unei temperaturi în dormitor între 16 și 18 grade Celsius, interval considerat optim pentru un somn odihnitor.

Un duș călduț înainte de culcare poate ajuta organismul să elimine căldura acumulată pe parcursul zilei. Apa foarte rece nu este recomandată, deoarece poate produce un șoc termic și poate stimula organismul în loc să îl relaxeze.

În timpul zilei este indicat ca ferestrele și draperiile să rămână închise pentru a limita încălzirea locuinței. Seara, după scăderea temperaturii exterioare, aerisirea camerelor poate contribui la răcorirea acestora.

Lenjeriile și pijamalele din bumbac sau bambus permit o mai bună circulație a aerului și ajută la eliminarea transpirației, fiind preferabile materialelor sintetice, care rețin căldura și umezeala.

La fel de importantă este hidratarea. Consumul suficient de apă pe parcursul zilei poate preveni durerile de cap, crampele musculare și starea de agitație asociate deshidratării. Totuși, este recomandat să fie evitate cantitățile foarte mari de lichide chiar înainte de culcare, pentru a reduce riscul trezirilor nocturne.

Trucuri rapide pentru a te răcori înainte de culcare

Pentru un plus de confort, specialiștii recomandă răcirea feței de pernă înainte de culcare. Aceasta poate fi introdusă într-o pungă și lăsată aproximativ 30 de minute în congelator. Deși efectul este temporar, poate facilita adormirea.

O altă soluție este amplasarea unui recipient cu gheață sau a unor sticle cu apă înghețată în fața ventilatorului, pentru a crea un flux de aer mai rece.

De asemenea, aplicarea unui prosop umed și rece pe gât, încheieturi, glezne sau în spatele genunchilor poate reduce mai rapid temperatura corpului, deoarece în aceste zone vasele de sânge sunt foarte aproape de suprafața pielii.