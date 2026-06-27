Ministrul american al Energiei, Chris Wright, a transmis un mesaj direct Europei, care se confruntă în această săptămână cu un val de căldură record, afirmând: „Nu vă mai plângeți”, în cadrul unui discurs video prezentat la o conferință conservatoare. Declarațiile au venit pe fondul dezbaterilor intense privind schimbările climatice și politicile energetice din Europa și Statele Unite.

Oficialul american a susținut că, din punct de vedere statistic, temperaturile scăzute produc mai multe decese decât valurile de căldură.

„Întotdeauna mor mai mulți oameni iarna decât vara, deoarece frigul ucide mult mai mult decât căldura”, a declarat Chris Wright în cadrul intervenției sale video. Acesta a făcut referire și la impactul iernii din 2022 în Europa, în contextul creșterii prețurilor la energie după invazia Rusiei în Ucraina.

„Impactul asupra mortalității a fost devastator”, a afirmat oficialul american.

Comentariile au fost făcute în timpul conferinței „Alianța pentru Cetățenie Responsabilă”, unde au participat mai multe personalități conservatoare care contestă parțial consensul științific privind schimbările climatice.

Printre participanți s-au aflat Nigel Farage, liderul Reform UK, și Steve Koonin, cunoscut pentru pozițiile sale critice față de știința climatică mainstream.

De asemenea, președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a transmis un mesaj video către participanți, în prezența unor figuri precum Boris Johnson și directorul general Bayer, Bill Anderson.

Declarațiile lui Chris Wright au fost făcute în contextul în care Europa se confruntă cu temperaturi record, care au determinat autoritățile să avertizeze asupra riscurilor pentru populație.

Valul de căldură a dus la perturbări în transport, închiderea unor școli și anularea unor evenimente publice, inclusiv în cadrul „London Climate Action Week”. Aproximativ 40 de persoane au murit înecate în Franța în încercarea de a se răcori, potrivit datelor citate în analiză.

În același timp, Europa se încălzește de aproximativ două ori mai repede decât media globală, ceea ce amplifică frecvența și intensitatea valurilor de căldură.

Oficialul american a reluat ideea că frigul ar reprezenta un risc mai mare pentru populație decât căldura.

Însă specialiști în climat și sănătate publică arată că „legătura dintre temperaturile ridicate și mortalitate este mai directă și mai rapidă, în timp ce efectele frigului sunt mai greu de evaluat comparativ”.

În SUA, căldura este deja principala cauză de deces legată de condițiile meteorologice, depășind frigul.

În paralel, Europa accelerează tranziția energetică, în timp ce administrația americană promovează în continuare rolul gazului natural și critică politicile verzi.

Chris Wright, fost director al unei companii din industria fracturării hidraulice, a susținut că „cel mai important factor de schimbare în prezent este gazul natural”. Pe de altă parte, lideri europeni avertizează că schimbările climatice reprezintă o criză în desfășurare, cu efecte tot mai vizibile.

„Ceea ce vedem în întreaga lume ne îndeamnă să acționăm”, a declarat secretarul britanic pentru energie, Ed Miliband.

Analizele recente arată că valurile de căldură devin mai frecvente și mai intense, fiind influențate direct de schimbările climatice. Potrivit organizațiilor de monitorizare climatică, o mare parte a orașelor analizate au depășit sau se apropie de praguri periculoase de stres termic.

Experții avertizează că impactul este în creștere, în special în regiunile mai vulnerabile din Africa și Asia, unde infrastructura de răcire este limitată.