Trump Media & Technology Group (TMTG) a anunțat lansarea Truth API, un serviciu cu abonament destinat băncilor, fondurilor de investiții și firmelor de tranzacționare algoritmică, care le va oferi acces aproape instantaneu la cele mai importante postări publicate pe platforma Truth Social. Anunțul a fost făcut de companie și relatat de Reuters.

Noul produs, care urmează să fie lansat oficial pe 1 august, este conceput pentru instituțiile financiare și companiile pentru care câteva secunde pot face diferența între profit și pierdere.

Potrivit TMTG, serviciul va transmite postările celor mai influente zece conturi de pe Truth Social, inclusiv cel al președintelui american Donald Trump, mai rapid decât notificările obișnuite primite de utilizatorii platformei.

Truth API reprezintă primul serviciu de licențiere a datelor lansat de Trump Media & Technology Group și marchează extinderea companiei într-un nou domeniu de activitate.

Potrivit companiei, produsul este destinat organizațiilor „cel mai puternic afectate de costul întârzierii informației”, categorie în care intră firmele de tranzacționare automată, băncile de investiții, administratorii de active și alte instituții financiare.

Până în prezent, multe dintre aceste companii urmăreau manual postările de pe Truth Social sau utilizau metode automate de colectare a informațiilor. TMTG susține că Truth API elimină acest decalaj, oferind acces direct și rapid la conținutul publicat de conturile considerate relevante pentru piețele financiare.

Pe lângă fluxul în timp real, serviciul va include și o arhivă completă a postărilor începând din anul 2022 și va funcționa permanent, 24 de ore din 24.

În ultimii ani, mesajele publicate de Donald Trump pe Truth Social au avut un impact imediat asupra piețelor financiare internaționale.

Printre exemplele menționate de companie se numără anunțurile privind introducerea tarifelor comerciale din cadrul așa-numitei „Liberation Day”, precum și mesajele referitoare la restricțiile comerciale impuse Chinei.

Astfel de declarații au influențat evoluția burselor, cursurile valutare și prețurile unor active financiare la nivel global.

Din acest motiv, numeroase firme de investiții urmăresc în permanență contul președintelui SUA, încercând să reacționeze cât mai rapid la informațiile publicate.

Pentru Trump Media & Technology Group, Truth API reprezintă și o oportunitate de diversificare a veniturilor.

Compania, care operează platforma Truth Social, s-a confruntat în ultimii ani cu dificultăți în dezvoltarea afacerii sale media, într-o piață dominată de giganți precum X, Meta sau Alphabet.

Directorul general interimar al TMTG, Kevin McGurn, a declarat că piețele reacționează deja la postările publicate pe Truth Social și că, pe măsură ce serviciul va fi adoptat de tot mai multe instituții financiare, Truth API ar putea deveni o sursă importantă și constantă de venit pentru companie.

Reprezentanții TMTG au precizat că există deja clienți care au contractat serviciul înainte de lansarea oficială din 1 august.

Trump Media susține că numeroase firme colectează de luni de zile date de pe Truth Social prin metode automate, încălcând termenii și condițiile platformei.

Kevin McGurn a afirmat că lansarea noului serviciu va descuraja această practică și că societatea intenționează să îngreuneze accesul celor care continuă să extragă informațiile fără un acord oficial.

Prin Truth API, compania speră să transforme unul dintre cele mai urmărite conturi politice din lume într-un produs comercial destinat piețelor financiare, într-un moment în care viteza de acces la informație poate influența deciziile de investiții și evoluția burselor.