Președintele american Donald Trump s-a lansat într-un nou atac virulent la adresa jurnaliștilor, în contextul unor speculații tot mai intense privind starea sa de sănătate. Liderul de la Casa Albă a susținut public că a finalizat recent o serie de investigații amănunțite la Centrul Medical Militar Național Walter Reed.

Cu toate acestea, precizările oficiale venite ulterior arată că mesajul său făcea trimitere, de fapt, la examinarea medicală realizată la sfârșitul primăverii, moment în care echipa sa medicală a dat asigurări că președintele se află într-o formă fizică excelentă.

Mesajul publicat de Donald Trump vine ca o replică directă la adresa criticilor și a materialelor de presă care îi chestionează capacitățile fizice și mentale la vârsta de 80 de ani. El a ținut să sublinieze că monitorizarea sa medicală este una riguroasă și transparentă.

„Tocmai am terminat un control medical perfect la Walter Reed, îl fac la fiecare şase luni şi am cerut încă un test cognitiv, singurul preşedinte care face asta, de trei ori, şi le-am trecut pe toate, am răspuns corect la toate întrebările”, a scris Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

La scurt timp după postarea care a stârnit numeroase dezbateri în spațiul public, Casa Albă a simțit nevoia să vină cu o serie de nuanțări importante. Oficialii au explicat că șeful statului nu a trecut printr-o nouă evaluare clinică în aceste zile, ci a dorit să reamintească rezultatele analizelor din luna mai.

Contextul acestei ieșiri publice este legat de o lucrare recent lansată de doi jurnaliști reputați de la New York Times, Maggie Haberman şi Jonathan Swan. Volumul, intitulat „Schimbarea regimului: În culisele președinției imperiale a lui Donald Trump”, aduce în prim-plan detalii sensibile din culisele administrației, invocând îngrijorări majore ale consilierilor prezidențiali cu privire la rezistența și vigoarea liderului republican.

Relația tensionată dintre președinte și jurnaliștii americani nu este o noutate, Donald Trump catalogând în trecut respectiva publicație drept o fițuică ieftină. Atacurile media s-au intensificat pe fondul unor analize statistice legate de activitatea sa zilnică.

O altă jurnalistă a publicației menționate, Katie Rogers, a încercat să demonstreze că programul liderului de la Casa Albă s-a redus considerabil. Conform datelor prezentate de aceasta, numărul aparițiilor publice ale lui Trump între învestirea sa din ianuarie și sfârșitul lunii noiembrie 2025 a scăzut cu un procent exact de 39% în comparație cu aceeași perioadă din primul său mandat prezidențial. Jurnalista a mai argumentat că ziua de lucru a președintelui începe mult mai târziu și că deplasările interne s-au rărit, sugerând existența unor posibile probleme de sănătate ascunse.

Donald Trump, care deține recordul pentru cel mai vârstnic președinte american în momentul inaugurării, mizează puternic pe imaginea unui lider energic și robust. Această echipă de comunicare dorește să creeze un contrast evident cu predecesorul său democrat, Joe Biden, al cărui declin cognitiv a fost îndelung comentat spre finalul mandatului său.

Trump a susținut inclusiv că situația la Casa Albă se degradase atât de mult în perioada anterioară, încât administrația ajunsese să folosească în mod sistematic semnătura automată pentru documentele oficiale din cauza indisponibilității liderului democrat.

Dincolo de discursul oficial, semnele de întrebare persistă în spațiul public. Observatorii au remarcat în câteva rânduri detalii care au alimentat speculațiile, cum ar fi prezența unor glezne umflate sau a unei vânătăi pe mână pe care președintele ar fi încercat să o camufleze cu un fond de ten neadecvat.

Deși Casa Albă a recunoscut oficial că Trump suferă de o formă ușoară de insuficiență venoasă cronică, o problemă medicală comună pentru grupa sa de vârstă, poziția oficială rămâne neschimbată: starea sa generală de sănătate este una optimă.