Președintele Nicușor Dan va efectua o vizită oficială la Paris, luni și marți, pentru a lua parte la două evenimente de importanță majoră: reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și ceremoniile organizate cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Franceze.

Deplasarea liderului de la București vine în urma invitației lansate direct de omologul său francez, Emmanuel Macron, după cum a anunțat Administrația Prezidențială.

Prezența șefului statului român la evenimentele din capitala Franței reconfirmă trăinicia Parteneriatului strategic dintre cele două națiuni, reflectând totodată legătura privilegiată stabilită între cele două state și popoare. Momentul are o semnificație aparte, având în vedere că anul 2026 marchează centenarul Tratatului de prietenie franco-român, un reper istoric ce simbolizează solidaritatea și asumarea unui efort comun pentru menținerea securității pe continentul european.

În acest an, celebra paradă militară de pe bulevardul Champs-Elysees se va desfășura sub o tematică simbolică, și anume "Redeşteptarea strategică a Europei". România va aduce o contribuție vizibilă la defilare, fiind reprezentată de un efectiv compus din 22 de militari aparținând Brigăzii 30 Gardă "Mihai Viteazul", alături de un pluton și de garda Drapelului de Luptă.

Un alt punct cheie pe agenda vizitei oficiale este participarea președintelui Nicușor Dan la summitul Coaliției de Voință pentru Ucraina. Acest format de dialog a fost inițiat în anul 2025 și este coordonat în parteneriat de Republica Franceză și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Structura internațională reunește în prezent 35 de țări care și-au asumat un angajament ferm în susținerea Ucrainei prin oferirea unor garanții solide în materie de securitate.

Principalul obiectiv al acestei coaliții este de a sprijini, odată ce se va ajunge la un acord între părțile aflate în conflict, eforturile de prezervare a păcii și de a bloca apariția unei noi agresiuni îndreptate împotriva Ucrainei.

În cadrul dezbaterilor, președintele Nicușor Dan intenționează să scoată în evidență conexiunea directă existentă între nivelul de securitate al Ucrainei și cel al întregii Europe, acordând o atenție deosebită situației de pe Flancul Estic al Alianței Nord-Atlantice și al Uniunii Europene.

Conform precizărilor oferite de Administrația Prezidențială, șeful statului va reitera faptul că oferirea unui sprijin multidimensional și continuu pentru Ucraina rămâne o condiție fundamentală pentru asigurarea stabilității în regiune.

De asemenea, președintele României va aduce în discuție importanța ca Ucraina să dispună de argumente solide în eventualele negocieri de pace. Acesta va sublinia necesitatea ca Ucraina să poată negocia încheierea războiului dintr-o poziție de forță, astfel încât pacea obținută să fie una durabilă și justă. Sursa citată adaugă că, în acest cadru geopolitic, Coaliția de Voință este chemată să joace un rol esențial în implementarea unor garanții de securitate cuprinzătoare, menite să consolideze securitatea regiunii extinse a Mării Negre, a Flancului Estic și a întregului spațiu euroatlantic.