O cetățeană americană aflată sub restricții în Iran din decembrie 2024 a părăsit țara, după ce autoritățile iraniene i-au permis plecarea, a anunțat președintele american Donald Trump. Identitatea femeii nu a fost dezvăluită de liderul american, însă avocatul Jared Genser a confirmat ulterior că este vorba despre Dena Karari.

Potrivit liderului de la Casa Albă, Statele Unite ale Americii apreciază acest gest de bunăvoință.

„Iranul a permis unei cetăţene americane, reţinută ilegal în decembrie 2024 (…), să părăsească ţara. În prezent, ea se află în siguranţă în afara ţării şi se simte bine. Statele Unite ale Americii apreciază acest gest de bunăvoinţă din partea Iranului!”, a scris Donald Trump pe platforma Truth Social.

La scurt timp după anunțul președintelui american, Jared Genser a declarat că persoana eliberată este Dena Karari, cetățeană americano-iraniană.

Potrivit avocatului, aceasta era „clienta sa, Dena Karari, o cetăţeană americano-iraniană blocată în Iran sub acuzaţii false de colaborare cu un stat ostil şi de spionaj”.

Genser a explicat că, deși femeia nu a fost încarcerată propriu-zis, a fost supusă unor restricții severe.

„Deşi nu a fost niciodată reţinută fizic, a suferit enorm”, i s-a interzis să părăsească teritoriul iranian şi a fost „interogată de zeci de ori”, a adăugat acesta.

Conform avocatului, Dena Karari se afla la conducerea Fundației Children of Mehr, organizație care oferea sprijin copiilor defavorizați din Iran.

Acesta a mai spus că femeia este „în drum spre Statele Unite” și i-a mulțumit președintelui Donald Trump pentru „sprijinul său”.

Donald Trump nu a oferit detalii despre motivele pentru care femeia a fost reținută și nici despre circumstanțele eliberării sale. Anunțul vine într-un context tensionat al relațiilor dintre Washington și Teheran, după ce liderul american a dispus reluarea atacurilor asupra Iranului și a impus o nouă blocadă asupra porturilor iraniene.

Iranul deține în continuare mai mulți cetățeni occidentali și este acuzat de statele occidentale că îi folosește drept monedă de schimb în negocierile diplomatice.

În luna mai, autoritățile americane au anunțat eliberarea unui cetățean iranian cu statut de rezident permanent în Statele Unite, după ce acesta executase o pedeapsă de zece ani de închisoare în Iran.