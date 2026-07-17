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Atacul cibernetic de la Ministerul Investițiilor. O aplicație folosită de beneficiarii fondurilor europene a devenit indisponibilă

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Atacul cibernetic de la Ministerul Investițiilor. O aplicație folosită de beneficiarii fondurilor europene a devenit indisponibilă Sursa foto: Facebook/DNSC
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat că aplicația „Achiziții Beneficiari Privați”, utilizată în cadrul proiectelor finanțate din Politica de Coeziune, a fost ținta unui atac cibernetic și este, în prezent, indisponibilă. Instituția precizează că platforma afectată nu este folosită pentru implementarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit MIPE, aplicația este destinată derulării procedurilor de achiziții de către beneficiarii privați ai proiectelor finanțate din Politica de Coeziune.

„Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță că aplicația Achiziții Beneficiari Privați, dedicată derulării procedurilor de achiziții de către beneficiarii privați ai proiectelor finanțate din Politica de Coeziune, a fost ținta unui incident cibernetic. În prezent, aplicația Achiziții Beneficiari Privați nu poate fi accesată”, a transmis ministerul.

MIPE: Platforma afectată nu are legătură cu proiectele din PNRR

Reprezentanții ministerului au subliniat că aplicația vizată de atac nu este utilizată pentru implementarea proiectelor finanțate prin PNRR.

„Subliniem faptul că această aplicație nu este utilizată pentru implementarea proiectelor finanțate din PNRR”, se arată în comunicatul instituției.

Ministerul a anunțat că, imediat după identificarea incidentului, au fost sesizate instituțiile cu atribuții în domeniul securității cibernetice.

Două instituții, atacate de hackeri

hackeri

Hackeri. Sursa Foto: Arhiva EVZ

În prezent, echipele tehnice ale MIPE colaborează cu specialiștii instituțiilor abilitate pentru analizarea incidentului și restabilirea funcționării aplicației.

„În prezent, echipele tehnice din MIPE lucrează cu echipele din cadrul instituțiilor abilitate pentru analizarea incidentului și reoperaționalizarea acestei aplicații”, a precizat ministerul.

Instituția a transmis că va reveni cu informații suplimentare pe măsură ce ancheta avansează și vor exista noi date privind incidentul.

Acesta este al doilea incident cibernetic important care afectează o platformă publică în ultimele zile, după atacul care a vizat sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), unde indisponibilitatea aplicației e-Terra a blocat înregistrarea unor noi cereri și soluționarea celor deja depuse.

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