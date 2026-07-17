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Sebastian Ghiță, după atacurile cibernetice: „România poate să paralizeze informatic”

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Sebastian Ghiță, după atacurile cibernetice: „România poate să paralizeze informatic”Hacker. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Atacurile cibernetice semnalate în ultimele zile la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ar putea fi urmate de probleme și la alte sisteme informatice importante, susține Sebastian Ghiță. Fostul deputat a susținut, într-un mesaj publicat pe Facebook, că România riscă să ajungă la un blocaj informatic.

Reacția omului de afaceri a apărut după incidentele care au afectat sistemele ANCPI și MIPE și au îngreunat accesul la mai multe servicii publice. Sebastian Ghiță consideră că atacurile au scos la iveală vulnerabilități importante în infrastructura IT folosită de instituțiile statului.

Sebastian Ghiță acuză sisteme IT nefuncționale

În mesajul transmis pe Facebook, omul de afaceri i-a acuzat pe responsabilii din mai multe instituții că ar fi monopolizat achizițiile din domeniul tehnologiei. Potrivit acestuia, soluțiile informatice livrate statului nu ar asigura protecția necesară în fața unor atacuri cibernetice de amploare.

„România este astăzi in cel mai mare război! Este ținta celui mai mare și mai eficient atac cyber. Din păcate colderiștii și Madălinii din instituții ( STS, MAI, ONRC..etc ) au monopolizat acest domeniu vânzând tehnologii nefuncționale. Din păcate, tot acești inconștienți furăcioși refuză să ceară ajutorul!”, a transmis acesta pe Facebook.

Sebastian Ghiță a susținut că instituțiile responsabile ar refuza să solicite sprijin, în ciuda gravității situației.

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Sebastian Ghiță. Sursa foto: Facebook/ Sebastian Ghiță

Alte zece sisteme ale statului ar fi în pericol

Fostul parlamentar a afirmat că atacurile asupra ANCPI și MIPE nu ar reprezenta singurele probleme informatice cu care se confruntă instituțiile publice.

Acesta a spus că alte zece sisteme importante s-ar afla în pericol și că România ar putea ajunge la un blocaj informatic.

„Ei ascund gunoiul sub preș încercând să minimizeze pericolul! Încă 10 sisteme mari sunt in pericol și România poate să paralizeze informatic!”, mai punctează Sebastian Ghiță.

El a acuzat instituțiile că ar încerca să reducă importanța incidentelor și să nu prezinte public întreaga amploare a riscurilor.

Atacurile au afectat serviciile publice

Declarațiile lui Sebastian Ghiță au apărut după ce Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene au anunțat probleme majore în funcționarea sistemelor informatice.

Incidentele sunt investigate de autorități, iar echipele tehnice lucrează pentru restabilirea activității platformelor afectate.

Blocajele au limitat accesul la unele servicii publice și au provocat dificultăți în desfășurarea activității instituțiilor vizate.

Autoritățile au început operațiunile de remediere, în timp ce cauzele și amploarea atacurilor cibernetice sunt în curs de verificare.

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