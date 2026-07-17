Atacul cibernetic blochează toate cererile de cadastru. Noi informații de la ANCPI

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a anunțat vineri că aplicația e-Terra, serviciile de e-mail și celelalte sisteme informatice rămân nefuncționale după atacul cibernetic. În lipsa accesului la platformă, ANCPI nu poate primi cereri noi și nici nu le poate soluționa pe cele deja înregistrate.

Instituția continuă demersurile pentru repunerea în funcțiune a sistemelor informatice afectate de incidentul de securitate.

Activitatea privind cadastrul și cartea funciară este însă blocată, deoarece întregul circuit de lucru al agenției este digitalizat.

„În prezent, aplicaţia de cadastru şi carte funciară e-Terra, serviciile de e-mail, precum şi celelalte servicii informatice ale ANCPI rămân indisponibile. Întrucât întregul flux de lucru este complet digitalizat, indisponibilitatea aplicaţiei informatice face imposibilă atât înregistrarea unor noi cereri de recepţie şi/sau înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cât şi soluţionarea cererilor deja înregistrate”, precizează reprezentanţii instituţiei.

ANCPI anunță că investigațiile privind atacul și operațiunile tehnice necesare pentru remedierea problemelor sunt în desfășurare. Activitățile sunt realizate împreună cu instituțiile competente, însă agenția nu oferă, pentru moment, alte informații despre împrejurările în care s-a produs incidentul.

Instituția arată că publicarea unor detalii suplimentare ar putea afecta cercetările și măsurile tehnice care sunt aplicate în această perioadă.

„Pentru a nu afecta desfăşurarea acestora şi măsurile tehnice aflate în implementare, ANCPI nu poate comunica, la acest moment, informaţii suplimentare cu privire la circumstanţele incidentului sau la elementele rezultate din investigaţie. ANCPI va comunica tuturor colaboratorilor (persoane fizice autorizate, notari publici, executori judecătoreşti, avocaţi etc.), precum şi publicului larg, prin intermediul canalelor oficiale de comunicare şi al mijloacelor mass-media, informaţii actualizate privind evoluţia situaţiei, în măsura în care acestea vor putea fi furnizate”, transmit reprezentanţii agenţiei.

ANCPI urmează să transmită informații actualizate persoanelor fizice autorizate, notarilor publici, executorilor judecătorești, avocaților și publicului larg, atunci când evoluția investigației va permite acest lucru.

Agenția a anunțat miercuri că aplicația e-Terra nu va putea fi utilizată cel puțin până la finalul săptămânii.

La acel moment, instituția a prezentat situația drept "cel mai grav incident tehnic din istoria instituţiei".

Ulterior, ANCPI a anunțat că sistemele sale informatice au fost afectate de un atac cibernetic major.

Public Record a relatat că un hacker ar fi scos la vânzare pe internet date obținute în urma atacului asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.