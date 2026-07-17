Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că acuzațiile formulate împotriva sa în dosarul instrumentat de DNA „l-au lovit foarte tare”, însă susține că nu a primit niciodată bani de la persoanele vizate în anchetă și că nu a condiționat emiterea vreunui aviz. El afirmă că documentele invocate de procurori au fost emise după ce nu mai ocupa funcția de primar al Sectorului 6.

Ciucu a spus că nu are emoții în privința anchetei și că este convins că procurorii nu vor putea demonstra acuzațiile care îi sunt aduse.

„Am fost acuzat că s-ar fi plătit în numele meu, eu știind, niște mijloace publicitare în campania electorală. Acuzația aceasta trebuie să fie probată de procurori, dar nu am niciun fel de emoții. Nu am luat niciodată niciun ban de la acești oameni, nu am condiționat niciodată niciun aviz și s-a emis ceva când eu eram deja primar la Capitală de cinci-șase luni. Primăria a emis, după ce am plecat, a intrat pe circuitul de votare. Nu este semnătura mea pe acele avize”, a declarat edilul.

Primarul a recunoscut că deschiderea dosarului a avut un impact puternic asupra sa, explicând că și-a construit întreaga carieră politică pe combaterea corupției.

„M-a lovit destul de tare acest lucru, acum îmi revin. Nu sunt obișnuit, toată viața mea am luptat împotriva corupției, am destructurat rețele de corupție prin reorganizări. Se știa în Sectorul 6 că Ciucu nu ia șpagă”, a spus acesta.

El a precizat că se află sub control judiciar și că respectă toate obligațiile impuse de procurori.

„Am control judiciar, nu pot lua legătura cu anumite persoane, nu am făcut-o și nu o să o fac. Trebuie să demonstreze că sunt vinovat”, a afirmat Ciucu.

Edilul a explicat că nu poate comenta în detaliu dosarul, însă susține că nu există înregistrări care să îl incrimineze.

„Sunt niște declarații, probabil. Nu pot să vorbesc foarte multe despre dosar în sine, trebuie să fiu foarte atent pentru că efectiv nu am voie. Am văzut, nu apar pe nicio înregistrare. Eu sunt liniștit”, a declarat primarul.

Ciucu a ținut să precizeze că nu are nicio legătură cu dosarul privind presupuse fapte de corupție din domeniul jocurilor de noroc, de la care ar fi pornit ancheta.

„Este un dosar care cumva a fost cuplat și aș vrea să spun un lucru, pentru că o anumită parte a presei leagă numele meu de dosarul de la care a plecat, cu șpagă la jocuri de noroc, cu ceva bulgari. Nu am nicio treabă cu speța în sine”, a spus el.

Primarul general a afirmat că ancheta nu îi afectează activitatea și că își va continua mandatul: „Nu mă împiedică nimic să-mi duc mai departe mandatul și îl voi duce în forță. Sunt pe șantiere, pe stradă. Miercurea mă duc la secția de poliție din Drumul Taberei, de lângă bloc. Presa are o mare plăcere, îi aștept și miercurea viitoare”.

El a adăugat că este pentru prima dată când se confruntă cu o astfel de situație.

„Nu am fost niciodată într-o astfel de situație, nu mă pricep, este prima dată când am de-a face cu sistemul de justiție. Este șocant, dar nu mă pricep la un astfel de lucru”, a spus primarul.

Referindu-se la relația cu dezvoltatorii imobiliari, Ciucu a explicat că întâlnirile cu aceștia au avut loc exclusiv în cadrul instituției și în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

„De-a lungul timpului, fel și fel de dezvoltatori vin și am avut întâlniri la primărie, inclusiv în audiență. Știam de un alt proiect, nu de acesta. Pe radarul meu nu era acest proiect, ci unul în care voiau să construiască un spital. Numai în primărie mă văd cu ei, nu în afara ei. Și acum, ca primar general, sunt dezvoltatori și este doar normal”, a declarat Ciprian Ciucu.