Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a răspuns primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, după criticile acestuia privind averea liderului social-democrat. Grindeanu a susţinut că bunurile sale sunt justificate şi a lansat, la rândul său, acuzaţii la adresa edilului, făcând referire la dosarul în care acesta este cercetat.

„Nu sunt un om bogat, dar nu sunt niciun om sărac. Orice am e justificat”, a declarat Sorin Grindeanu, întrebat despre afirmaţiile lui Ciprian Ciucu privind diferenţele dintre averile celor doi.

Liderul PSD a mai spus că declaraţia sa de avere este publică şi că, după mai mulţi ani în funcţii publice, situaţia sa financiară a fost verificată în repetate rânduri.

„Orice chestiune pe care o am este justificată. Nu sunt un om bogat, dar nu sunt niciun om sărac. Lucrul ăsta se vede în declaraţia de avere, pe care o am publică. Dacă este cineva care are semne de întrebare, nu am nicio problemă să dau toate datele”, a spus Grindeanu.

Acesta a precizat că a ocupat mai multe funcţii publice, de la viceprimar şi preşedinte de Consiliu Judeţean până la premier şi ministru, susţinând că averea sa a fost constant verificată.

„Sunt de atâţia ani în politică şi am fost întors pe toate feţele, fie că am fost viceprimar, preşedinte de Consiliu Judeţean, prim-ministru, ministru şi aşa mai departe, încât viaţa mea, din acest punct de vedere, este la vedere”, a afirmat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a făcut referire și la ancheta în care Ciprian Ciucu este vizat, afirmând că edilul este „suspect” şi „inculpat” într-un dosar privind presupuse fapte de corupţie.

„Este o diferenţă mare între mine şi dânsul. Eu nu am fost acuzat de către DNA că am luat şpagă sute de mii de euro. În acest moment, domnul Ciucu este suspect, este inculpat într-un dosar că a luat şpagă de la nişte dezvoltatori imobiliari, restul este gargară”, a declarat preşedintele PSD.

Grindeanu a adăugat că îşi doreşte ca acuzaţiile la adresa primarului general să nu se confirme.

„Eu, pentru el personal şi pentru bucureştenii care au avut încredere în el să-l voteze, mi-aş dori să fie falsă această acuzaţie, dar astăzi suntem în acest punct în care este acuzat că a luat şpagă de la dezvoltatori imobiliari”, a mai spus liderul social-democrat.

Declaraţiile lui Sorin Grindeanu au venit după ce Ciprian Ciucu l-a criticat public pe liderul PSD, comparând situaţia locativă a celor doi.

Primarul general al Capitalei a spus că locuieşte într-un apartament de trei camere din cartierul Drumul Taberei şi că îşi poate justifica veniturile şi cheltuielile.

„L-aş invita pe domnul Grindeanu la mine, în Drumul Taberei, fără neapărat să mă victimizez, dar se spun multe lucruri care mă dor zilele acestea. La mine, într-un bloc comunist la etajul 8, locuiesc într-un apartament de trei camere”, a declarat Ciprian Ciucu.

Edilul a afirmat că este neobişnuit ca un primar al unei capitale europene să locuiască într-un apartament de acest tip şi a comparat situaţia sa cu cea a liderului PSD: „Apartamentul meu de trei camere nu se compară cu viloiul lui Grindeanu pe care l-am văzut în presă. Este o diferenţă mare. Eu pot să-mi justific fiecare leuţ”.

Primarul general a mai afirmat că şi-a păstrat stilul de viaţă şi că şi-a plătit singur cheltuielile personale, inclusiv vacanţele: „Dacă am fost în concediu în Portugalia pe banii mei, din salariul meu, cu familia mea, am fost cu low cost. Nu mi-am schimbat stilul de viaţă”.

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