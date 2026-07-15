Politica

Ciprian Ciucu susține că în România există un „Sistem” care influențează politica și instituțiile statului

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Ciprian Ciucu susține că în România există un „Sistem” care influențează politica și instituțiile statuluiCiprian Ciucu. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că, în România, există un „Sistem” care, în opinia sa, influențează decizii politice și funcționarea unor instituții ale statului. Ciucu a susținut că actualul context politic este marcat de efectele crizei declanșate după retragerea PSD de la negocierile politice și a acuzat formațiunea că urmărește menținerea unor interese și privilegii.

„Lucrurile nu sunt deloc în regulă în țara noastră, în special de când PSD a declanșat această criză politică din nimic. Fără niciun motiv, în afară de propriile lor interese, propriile privilegii pe care le-au vrut păstrate și vedem cum s-au regizat diferite momente care să încerce să ajute PSD în această criză”, a declarat Ciprian Ciucu la B1 TV.

Cum definește Ciprian Ciucu „Sistemul”

Întrebat la ce se referă atunci când vorbește despre „Sistem”, edilul a spus că are în vedere relațiile dintre politicieni și persoane aflate în diferite structuri ale statului.

Potrivit acestuia, în ultimii ani s-ar fi creat mecanisme prin care unii politicieni și persoane din instituțiile statului s-ar susține reciproc.

„E vorba de faptul că în România, în ultimii ani, nu știi ce-a fost înainte: politicianul care a pus în funcții anumiți oameni sau anumiți oameni din Sistem au crescut anumiți politicieni pe care-i protejează informatic și în justiție câteodată”, a afirmat Ciucu. El a precizat că nu se referă la întregul aparat de stat și nici la toate instituțiile.

Ce spune despre declarațiile lui Nicușor Dan

În cadrul emisiunii, moderatoarea a amintit declarația făcută recent de președintele Nicușor Dan, potrivit căreia el ar fi spus că este „șeful Sistemului”.

În replică, Ciprian Ciucu a afirmat că nu intenționează să generalizeze atunci când folosește acest termen și a făcut referire la Congresul PNL, despre care a susținut că a fost influențat de factori externi partidului.

„Eu când am vorbit despre Sistem, n-am vrut să generalizez. Atunci eram la congresul PNL, congres care a fost anulat pentru că Sistemul funcționează și se apasă pe anumite butoane în momente-cheie”, a declarat edilul.

Nicușor Dan

Nicușor Dan. Sursă foto: presidency.ro

Acuzații privind protejarea unor politicieni

Ciprian Ciucu a susținut că există politicieni cu averi foarte mari care ar beneficia de protecție și ar evita răspunderea în fața justiției. El a precizat însă că afirmațiile sale nu vizează ansamblul sistemului judiciar sau toate instituțiile de aplicare a legii.

„Nu vorbesc despre totalitatea sistemului de justiție, despre totalitatea și integralitatea instituțiilor de forță.  E vorba de oameni din politică foarte, foarte bogați, extrem de bogați, care nu au averile la vedere, oameni care scapă de justiție pentru că au pârghiile necesare”, a spus Ciucu.

Primarul general a făcut referire și la dosarul în care este vizat, afirmând că se consideră nevinovat și că procurorii sunt cei care trebuie să își susțină acuzațiile în cadrul procedurilor judiciare.

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