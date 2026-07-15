Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat la declarațiile președintelui Nicușor Dan privind activitatea parchetelor și a afirmat că, în opinia sa, marile dosare care vizează prejudicii importante aduse bugetului public nu au fost încă investigate.

Ciucu a mai declarat că nu contestă existența unor anchete care vizează persoane publice, însă consideră că dosarele cu impact financiar major asupra statului sau administrației locale nu au fost instrumentate.

„Nu o să comentez, nu comentez, cu o singură virgulă. Eu n-am văzut dosare importante. Am văzut persoane importante. Dar dosarele grele, alea grele, inclusiv Primăria Capitalei, inclusiv pe cea a fostului Nicușor Dan, plângeri la DNA, că le știu și le am. N-am văzut dosare importante. Acele dosare care să prejudicieze cu sute de milioane bugetul național sau bugetul Primăriei Municipiului București, nu le-am văzut acelea. Singurul comentariu pe care îl fac”, a declarat Ciprian Ciucu la un post TV.

Declarațiile lui Ciprian Ciucu vin după ce președintele Nicușor Dan a afirmat că este „mulțumit spre foarte mulțumit” de activitatea Ministerului Public și a parchetelor, la aproximativ trei luni de la numirea noilor procurori-șefi.

Șeful statului a amintit că, în momentul desemnării conducerii celor trei mari parchete, ceruse un interval de șase luni pentru evaluarea rezultatelor, însă apreciază că activitatea acestora este deja vizibilă.

„Sunt mulțumit spre foarte mulțumit de activitatea parchetelor. În momentul când am desemnat șefii celor trei parchete am invitat societatea să aștepte șase luni ca să vedem rezultate. Mi se pare că toate trei se mișcă foarte bine”, a declarat Nicușor Dan.

Referindu-se la DNA, președintele a afirmat că instituția instrumentează dosare care privesc „persoane importante” și cauze relevante pentru societate.

Ciprian Ciucu este cercetat de Direcția Națională Anticorupție într-un dosar în care procurorii îl acuză de luare de mită. Potrivit anchetatorilor, în campania electorală din 2025, acesta ar fi beneficiat de servicii de publicitate și consultanță electorală în schimbul emiterii unor documente de urbanism pentru un proiect imobiliar.

Primarul a rspins acuzațiile formulate de DNA, susținnând că nu a primit niciun folos necuvenit și beneficiază de prezumția de nevinovăție pe întreaga durată a procedurilor judiciare.