Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu exclude o posibilă colaborare cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), arggumentând că votul acordat de români trebuie respectat. Liderul social-democrat a precizat însă că are rezerve legate de credibilitatea unor lideri ai formațiunii și de pozițiile AUR privind Rusia și Ucraina.

Întrebat dacă își menține refuzul categoric față de un eventual guvern PSD-AUR, Grindeanu a afirmat că AUR este în prezent principalul partid în sondaje și că acest lucru nu poate fi ignorat.

„Eu cred că nu poate să conteste nimeni în acest moment că AUR este undeva, să spunem, între 35 și 40. Asta e radiografia astăzi. Atâta timp cât românii votează un partid, eu cred că românii trebuie să fie respectați în decizia lor. Așa că eu nu exclud, din contră, am respect pentru votanți și pentru români”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a explicat că principalele sale obiecții vizează pozițiile exprimate de AUR în domeniul politicii externe și al securității.

„Dacă am ceva, e ceva legat de credibilitatea unor lideri și, în al doilea rând, de niște lucruri care țin de sancțiuni la adresa Rusiei sau chestiunea legată de Ucraina, pe care în acest moment, din perspectiva mea, AUR-ul nu le-a clarificat, ba chiar din contră”, a afirmat Grindeanu.

Acesta a adăugat că astfel de poziții sunt incompatibile cu orientarea PSD și cu angajamentele asumate de România.

„Acestea sunt chestiuni mari pe care AUR le susține și care intră în contradicție cu poziția PSD, a Uniunii Europene, a NATO și a partenerului strategic SUA. Și atunci, aici sunt lucruri care intră în coliziune cu noi”, a spus președintele PSD, la Antena 3 CNN.

Sorin Grindeanu s-a declarat optimist că PSD va reuși să strângă cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui nou guvern până la sfârșitul lunii august.

„Eu îmi doresc și fac tot ceea ce pot să avem un guvern cât mai repede. În acest moment pot să spun că nu am încă numărul necesar, adică minimum 233 de voturi din Parlament, prin care să arăt că pot trece un guvern. Dar asta nu înseamnă că în zilele și săptămânile următoare nu voi încerca să strâng acest număr, astfel încât să avem un guvern stabil”, a declarat liderul PSD.

Acesta a spus că este încrezător în șansele de formare a unui Executiv în perioada următoare.

„Eu sunt, să știți, că am o doză destul de mare de optimism că vom putea face un guvern la sfârșitul acestei veri. În august e ultima lună de vară”, a afirmat Grindeanu.

Întrebat dacă mizează pe voturi din partea AUR sau pe parlamentari din alte formațiuni, Sorin Grindeanu a refuzat să ofere detalii despre strategia PSD.

El a explicat că nu dorește să facă publice negocierile pentru a nu compromite încercările de formare a unei majorități parlamentare.

În același context, liderul PSD a susținut că, la consultările de luni de la Palatul Cotroceni, propunerile formulate de UDMR și de grupul minorităților naționale au fost respinse de PNL și USR.

„Dacă dezvolt, s-ar putea ca cei care doresc în continuare să se țină de scaune și să păstreze această stare proastă să dinamiteze orice încercare de a forma un nou guvern, așa cum au făcut luni la Cotroceni, când UDMR-ul și minoritățile au venit cu propuneri rezonabile, cu care noi am fost de acord și pe care le-au respins PNL și USR”, a declarat Sorin Grindeanu.