Poziția PSD față de AUR, explicată de Vasile Dîncu

Vicepreședintele PSD, Vasile Dîncu, a declarat joi seară că, în opinia sa, nu există suficiente argumente pentru ca AUR să fie catalogat drept partid extremist, precizând în același timp că formațiunea sa nu ia în calcul o alianță de guvernare cu partidul condus de George Simion.

Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor despre viitoarele formule de guvernare și despre relația dintre PSD și AUR.

Întrebat dacă AUR este un partid extremist, Vasile Dîncu a răspuns că nu vede suficiente argumente pentru o astfel de calificare.

„Nu avem destule argumente să spunem că AUR e partid extremist”, a afirmat vicepreședintele PSD.

El a precizat însă că această opinie nu înseamnă că PSD își schimbă poziția față de o eventuală colaborare politică cu AUR.

În aceeași intervenție, Vasile Dîncu a declarat că PSD nu își dorește o alianță de guvernare cu AUR.

Potrivit acestuia, existența unor voturi comune în Parlament asupra unor proiecte de lege nu echivalează cu o colaborare politică sau cu intenția formării unei coaliții.

Liderul PSD a subliniat că partidul pe care îl reprezintă nu are în vedere o formulă de guvernare alături de AUR.

Vicepreședintele PSD a afirmat că partidul susține formarea unui guvern politic, rezultat în urma unei majorități parlamentare.

Întrebat despre posibilitatea unui executiv tehnocrat, Dîncu a spus că o astfel de soluție ar putea exista doar temporar și nu reprezintă varianta preferată de PSD.

El a adăugat că un guvern minoritar ar avea dificultăți în adoptarea măsurilor necesare, motiv pentru care este nevoie de o majoritate parlamentară stabilă.

Afirmațiile lui Vasile Dîncu au fost făcute în contextul dezbaterilor privind formulele de guvernare și al negocierilor politice dintre partidele parlamentare.

Vicepreședintele PSD a reiterat că partidul susține o formulă de guvernare bazată pe o majoritate politică și a exclus posibilitatea unei alianțe cu AUR, menținând în același timp poziția potrivit căreia nu există suficiente argumente pentru a încadra formațiunea drept partid extremist.

Aceste declarații reprezintă poziția exprimată de Vasile Dîncu în cadrul emisiunii și nu au fost însoțite de anunțarea unei modificări a strategiei politice a PSD sau a negocierilor aflate în desfășurare.