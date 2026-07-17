Ursula von der Leyen nu a acceptat să participe la finala Cupei Mondiale

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu va participa duminică la finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina, programată în New Jersey, deși a primit o invitație. Potrivit Politico, șefa Executivului european a refuzat deplasarea din motive care țin de programul său, în timp ce la meci sunt așteptați Donald Trump, Pedro Sánchez și regele Felipe al VI-lea.

Spania și Argentina se vor întâlni duminică în finala competiției, iar partida va reuni în tribune mai mulți lideri politici. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, premierul spaniol Pedro Sánchez și regele Spaniei, Felipe al VI-lea, și-au anunțat prezența la meci.

Președinta Comisiei Europene nu va merge însă în New Jersey, ratând astfel și posibilitatea unei discuții informale cu Donald Trump.

„Preşedinta a primit o invitaţie la finala Cupei Mondiale, dar, din motive legate de agenda sa, nu va merge”, a declarat Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt principală a Comisiei Europene, pentru POLITICO.

Un alt lider care ar putea lipsi de la finală este președintele Argentinei, Javier Milei. Acesta ar prefera să urmărească partida de acasă, din superstiție.

Înaintea semifinalei dintre Franța și Spania, Ursula von der Leyen a publicat o fotografie în care ținea o minge de fotbal.

„Oricine ar câştiga în seara aceasta, o echipă europeană puternică va ajunge în finală!”

Spania s-a impus cu scorul de 2-0 și a obținut calificarea în ultimul act al competiției.

În această săptămână, președinta Comisiei Europene s-a aflat la Kiev, unde a transmis sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina în războiul cu Rusia.

Aceasta a mers și la Paris, unde a participat la festivitățile organizate cu ocazia Zilei Bastiliei. Luni, aceasta urmează să se întâlnească la Bruxelles cu fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi. Discuțiile vor fi dedicate competitivității europene.

Italia, Spania, Germania și Franța au câștigat patru ediții consecutive ale Cupei Mondiale în perioada 2006–2018. Seria Europei a fost întreruptă în 2022, când Argentina a câștigat trofeul.

Fotbalul a rămas unul dintre domeniile în care Europa s-a situat mult timp înaintea Americii de Nord și Asiei.