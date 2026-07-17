Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că, de când ocupă această funcție, nu mai conduce singur mașina în timpul săptămânii, ci folosește un șofer pentru deplasările la Primărie. El a explicat că, la nivelul funcției pe care o ocupă, consideră că este „foarte periculos” să conducă personal.

Edilul a precizat că, în afara deplasărilor oficiale, folosește frecvent transportul public și merge cu metroul sau cu autobuzele STB.

„De când sunt primar, nu mai conduc. Am șofer. Merg cu metro-ul sau merg cu STB-ul și merg cu mașină la primărie, pentru că pentru un politician, la nivelul la care sunt eu ca primar în Capitală, este foarte periculos să conduci”, a declarat Ciprian Ciucu.

Primarul a explicat că folosește mașina de serviciu și șoferul pentru drumul spre Primărie, deoarece, în opinia sa, un accident rutier în care ar fi implicat ar genera imediat suspiciuni și controverse, indiferent de circumstanțe.

Potrivit lui Ciucu, utilizarea unui șofer reduce acest risc și îi permite, în același timp, să lucreze în timpul deplasărilor.

Edilul a precizat că în weekend conduce singur, însă în timpul săptămânii preferă să folosească șoferul și să lucreze la telefon pe durata drumului către Primărie.

Totodată, acesta a respins criticile privind utilizarea mașinii de serviciu, arătând că alternează deplasările oficiale cu transportul public și că merge pe jos până la stația de metrou aflată în apropierea locuinței sale.

Ciprian Ciucu a comentat și declarațiile lui Eugen Tomac, care l-a acuzat că ar fi blocat negocierile privind constituirea unui guvern tehnocrat și a susținut că ar fi existat o înțelegere prealabilă cu PSD.

Primarul general a respins acuzațiile și a afirmat că, în timpul discuțiilor, i s-a părut că anumite ministere erau deja rezervate social-democraților.

„Domnul Tomac ne-a spus în față că PNL este primul partid cu care se vede. După care a început să ne spună niște nume. Și fix pe ministerele care interesau cei de la PSD. Nu apucasem să discutăm cine ce dorește. Dar era clar, era cusut cu o ață albă”, a declarat Ciucu la România TV.

Edilul a spus că i-a transmis acest lucru chiar în cadrul întâlnirii. „Asta i-am și spus la întâlnire. Că mi se pare că au pus ministerele PSD deoparte. Era clar pentru noi că ei deja aveau lucrurile puse deoparte pentru PSD, că s-au văzut în prealabil, și m-a deranjat când a spus că este prima oară când se vede cu Partidul Național Liberal. Nu era adevărat”, a afirmat primarul.

Ciucu a adăugat că ar fi preferat ca situația să fie prezentată deschis încă de la începutul negocierilor.

„Eu am înțeles și faptul că avea niște constrângeri domnul Tomac din partea PSD. Am înțeles acest lucru. Era mult mai normal să vină și să ne spună: oameni buni, hai să facem acest guvern. Am niște constrângeri la PSD. Poate treceam mai departe”, a spus acesta.

Declarațiile vin după ce Eugen Tomac l-a acuzat pe Ciprian Ciucu că ar fi contribuit la blocarea negocierilor pentru formarea unui guvern tehnocrat.

„Imediat însă, după mai multe discuții pe care le-am avut cu PNL-ul, a existat o reacție destul de incorectă a primarului general cu privire la discuția destul de cinstită pe care am avut-o. Atunci mi-am dat seama că există un curent care va încerca să blocheze această construcție pe care, de principiu, exista un acord de a o pune în aplicare”, a declarat Tomac.