Discursul lui Trump, boicotat de ABC, NBC și CNN

Rețelele de televiziune ABC, NBC și CNN nu au difuzat joi discursul din prime-time al președintelui Donald Trump pe platformele lor principale, scrie Reuters. Intervenția lui Trump s-a concentrat pe securitatea alegerilor, cu patru luni înainte de alegerile intermediare critice.

În timpul discursului, Donald Trump a spus că rețelele care nu i-au difuzat discursul sunt implicate într-un „complot” și ar trebui să li se retragă licența.

„Într-o mișcare rară, NBC și ABC fake news au declarat ambele că nu vor relata acest discurs”, a spus el, adăugând: „O astfel de fraudă ar trebui să însemne revocarea licențelor lor”.

Rețelele au drepturi largi, conform Primului Amendament, de a decide ce aleg să difuzeze, spun experții. Dar, din punct de vedere istoric, radiodifuzorii au difuzat majoritatea acestor discursuri pe motiv că furnizează informații de importanță publică.

Joi după-amiază târziu, un purtător de cuvânt al ABC News a declarat că rețeaua va difuza discursul lui Trump doar pe platforma sa de streaming ABC News Live și pe ABC News Radio – nu pe canalul său principal.

NBC News a difuzat declarațiile președintelui doar pe serviciul de streaming NBC News NOW, dar nu și pe canalul său principal, potrivit unei persoane familiarizate cu situația. Compania a refuzat să comenteze.

Într-un comunicat, CNN a declarat că va monitoriza discursul pentru știri, cu o transmisiune live care va apărea pe site-ul său web și pe CNN All Access, canalul său de streaming pe bază de abonament.

CBS și-a devansat programul obișnuit pentru a difuza discursul președintelui, dar prezentatorul Tony Dokoupil a susținut că „o mare parte din ceea ce a spus președintele pe această temă este fals”, întrerupând discursul după 15 minute.

Fox News a transmis în direct discursul lui Trump, iar unii afiliați locali ai Fox au preluat programele postului de cablu, inclusiv în New York City.

Canalele de streaming ABC și NBC atrag, în general, o fracțiune din telespectatorii la care ajung semnalele lor tradiționale de difuzare. Rețeaua digitală a CNN este un serviciu plătit, cu o audiență mult mai mică decât canalul obișnuit de cablu.

În discurs, Trump a declasificat informații care, a spus el, au arătat interferența Chinei în alegerile din SUA, reînviind evaluările sale mai vechi asupra securității alegerilor.

Înainte de discurs, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat într-o conferință de presă că este „foarte posibil” ca Trump să menționeze și situația din Iran și economia în discursul său și ar putea aborda o serie de alte subiecte.

Ea a spus că acesta este „cu atât mai mult motiv” pentru ca posturile de televiziune să transmită discursul în direct pentru ca americanii să se uite la el.

Trump a menționat pe scurt războiul împotriva Iranului, pe care a spus că îl câștigă SUA, și a spus că economia țării este în cea mai bună formă, dar s-a concentrat mai ales pe acuzațiile legate de securitatea alegerilor.

Membrii de stânga radicală ai Partidului Democrat, printre care Alexandria Ocasio-Cortez, au îndemnat posturile de televiziune să nu difuzeze discursul.