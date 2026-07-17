Ce se întâmplă cu apa din fântânile proprii. Explicațiile ANAR

Administrația Națională „Apele Române” a anunțat că populația poate construi fântâni și poate folosi gratuit apa pentru nevoile gospodăriei, fără aviz de gospodărire și fără riscul unor sancțiuni penale. Instituția a reacționat după ce în mediul online au apărut informații potrivit cărora noul proiect de lege al Ministerului Mediului ar introduce taxe pentru proprietarii de fântâni.

ANAR a transmis că mesajele distribuite în ultimele zile în spațiul public sunt false și nu reflectă prevederile proiectului pus în dezbatere de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Documentul urmărește transpunerea Directivei europene 2024/1203 și nu schimbă drepturile prevăzute în prezent de Legea apelor.

„Administraţia Naţională Apele Române respinge categoric informaţiile false vehiculate în spaţiul public potrivit cărora cetăţenii ar urma să fie taxaţi sau pedepsiţi penal pentru că folosesc apa din fântânile aflate în propriile gospodării. Pornind de la proiectul de lege pus în dezbatere publică de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor privind transpunerea Directivei (UE) 2024/1203, în ultimele zile au fost distribuite în spaţiul social-media informaţii false şi mesaje de tip fake news care induc în eroare opinia publică în legătură cu o posibilă taxare a oamenilor care îşi construiesc fântâni în curtea proprie, iar această activitate ar putea fi o infracţiune. Asigurăm publicul că aceste informaţii sunt complet eronate”, informează, vineri seară, ANAR.

Instituția a anunțat că proiectul aflat în transparență decizională nu introduce taxe pentru apa utilizată de populație în gospodăriile proprii. Prevederile actuale ale Legii apelor nr. 107/1996 rămân neschimbate, iar folosirea apei din fântâni pentru consum personal nu devine infracțiune.

ANAR a anunțat că persoanele fizice pot folosi apa din fântâni pentru băut, adăparea animalelor, udat, spălat, îmbăiat și alte nevoi gospodărești. Condiția este ca apa să fie utilizată exclusiv pentru gospodăria proprie, iar debitul prelevat să nu depășească limita stabilită de lege.

„Prin urmare, oamenii pot construi fântâni şi pot folosi în continuare gratuit apa din fântâni pentru nevoile gospodăriei proprii, iar această activitate nu reprezintă o infracţiune. Conform art. 9 alin. (2) din Legea apelor, apele de suprafaţă sau subterane pot fi folosite liber pentru băut, adăpatul animalelor, udat, spălat, îmbăiat şi alte trebuinţe gospodăreşti, exclusiv pentru satisfacerea necesităţilor gospodăriei proprii, dacă debitul prelevat nu depăşeşte 0,2 litri pe secundă. Acest debit înseamnă aproximativ 12 litri pe minut, 720 de litri pe oră sau până la 17,28 metri cubi pe zi, în ipoteza unei funcţionări continue, un nivel considerabil peste consumul obişnuit al unei gospodării. Totodată, potrivit art. 81 alin. (2) din Legea apelor, persoanelor fizice care folosesc apa în aceste condiţii nu li se aplică sistemul de contribuţii, plăţi, tarife şi penalităţi specifice gospodăririi apelor”, mai transmite ANAR.

Limita legală este de 0,2 litri pe secundă, echivalentul a aproximativ 12 litri pe minut, 720 de litri pe oră sau cel mult 17,28 metri cubi într-o zi de funcționare continuă. Potrivit instituției, acest volum este mult mai mare decât consumul obișnuit al unei gospodării.

Persoanele care folosesc apa în aceste condiții nu intră sub incidența sistemului de contribuții, tarife, plăți sau penalități aplicat în domeniul gospodăririi apelor.

Proiectul Ministerului Mediului are în vedere faptele grave îndreptate împotriva mediului, precum poluarea severă, distrugerea ecosistemelor și exploatarea ilegală a resurselor naturale. Sunt vizate activitățile care produc sau pot produce daune importante asupra apei, solului, aerului, ecosistemelor ori sănătății populației.

Documentul se referă și la captările ilegale de apă, însă fântânile gospodărești sunt prevăzute în mod expres de Legea apelor drept captări legale.

„Aşadar, nu poate fi pus semnul egal între folosirea apei dintr-o fântână pentru băut, udatul grădinii sau adăpatul animalelor şi captările ilegale de apă realizate la scară mare, în scop economic, cu încălcarea legii şi cu efecte semnificative asupra resurselor de apă ori asupra celorlalţi utilizatori. Apa este o resursă naturală limitată şi un bun de interes public. România se confruntă tot mai frecvent cu perioade de secetă hidrologică, iar efectele schimbărilor climatice sunt resimţite inclusiv prin reducerea disponibilităţii resurselor de apă în numeroase bazine hidrografice. Din acest motiv, administrarea responsabilă a resurselor de apă şi combaterea exploatărilor ilegale reprezintă obligaţii esenţiale ale autorităţilor statului pentru protejarea interesului public şi a drepturilor cetăţenilor”, precizează Administraţia Naţională ”Apele Române”.

ANAR a arătat că folosirea unei fântâni pentru nevoile unei gospodării nu poate fi comparată cu extragerea ilegală a apei în scop economic și la scară mare. Instituția a mai anunțat că protejarea resurselor de apă devine tot mai importantă în contextul perioadelor frecvente de secetă hidrologică și al reducerii disponibilității apei în mai multe bazine hidrografice.